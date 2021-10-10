الأحد 10 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

للمصريين بقطر.. بدء تصحيح أوضاع الوافدين اليوم وحتى 31 ديسمبر

المصريين بالخارج
المصريين بالخارج

تبدأ وزارة الداخلية القطرية اليوم الأحد، تصحيح أوضاع الوافدين المخالفين لأحكام القانون رقم 21 لسنة 2021 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، وذلك حتى 31 ديسمبر 2021. 

وقال الملحق العمالي خالد فتحي الدييهي، رئيس مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالدوحة بدولة قطر، إنه يتعين على كل وافد مخالف أو مستقدم مخالف خلال الفترة المشار إليها تقديم طلب التصالح بشأن مخالفة القانون إلى إدارة البحث والمتابعة أو إلى مركز من المراكز الخدمية (مراكز خدمات أم حلال، وأم مستيم "الصناعية سابقا"، ومسيمير، والوكرة، والريان)، وذلك للنظر في الإعفاء من مبلغ التصالح أو التخفيض.

وأشار الملحق العمالي، إلى أنه على الوافد مراجعة الإدارة أو المركز المذكور خلال الفترة المشار إليها من الساعة الواحدة ظهرا إلى الساعة السابعة مساءً، وسيستفيد من تصحيح الأوضاع غير القانونية وتفاديا لتطبيق الإجراءات القانونية بحق المخالف في حالة عدم تصحيح أوضاعهم.

وكان مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية في الدوحة بدولة قطر، نجح في تسوية مشكلة عامل مصري، وبلغت إجمالي مستحقات العامل نحو 20 ألفًا و 710 ريالًا قطريًا، أي ما يوازي مليون و87 ألفًا و396 جنيهًا مصريًا تقريبًا.

وكلف محمد سعفان وزير القوى العاملة، مكتب التمثيل العمالي بالدوحة بمتابعة مستحقات المواطن المصري " ح.م.أ" والذي يعمل لدى إحدى شركات المقاولات وغادر فى إجازة إلى مصر فى 20 أغسطس 2021، ولم يتمكن من العودة، ومساعدته فى الحصول على مستحقاته المالية لدى الشركة والعودة إلى دولة قطر، في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية بالخارج ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أولًا بأول.

وتلقى الوزير تقريرًا من الملحق العمالي خالد فتحي رئيس مكتب التمثيل العمالي بالدوحة، أشار فيه إلى أن المكتب قام بالاتصال بمدير الشركة الذي أبدى تعاون، وأفاد بأنه سيتم احتساب المستحقات المالية للمواطن وإرسالها إليه.

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وائل لطفي

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