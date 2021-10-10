مسرح عرائس لإسعاد أطفال «مدرسة ابتدائي» في بورسعيد (صور)

حرصت مدرسة «أشتوم الجميل» على إقامة مسرح عرائس لإسعاد التلاميذ في أول يوم من أيام العام الدراسي الجديد، وذلك وسط إجراءات احترازية مشددة.

مسرح عرائس لإسعاد الأطفال

والتقط الطلاب والطالبات الصور مع العرائس على نغمات الـDG.

مسرح عرائس لإسعاد الأطفال

ورفع الطلاب أعلام مصر على صوت الأناشيد الوطنية، وظهرت المدرسة كاملة العدد، وشهد طابور الصباح التزاماً كبيراً من الطلاب بالتباعد والكمامة، واصطحب الطلاب كذلك المطهرات لتعقيم الأيدي.

وأجرى اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد جولة على عدد من المدارس، شهد خلالها تحية العلم، وتابع انتظام حضور الطلاب والإجراءات الإحترازية، وأكد أن المدرسة تحدد شخصية الطالب، وأن الدروس الخصوصية لا تؤهل طالباً متفوقاً.