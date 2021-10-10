رئيس الحكومة الفرنسية السابق يعلن إنشاء حزب لبناء استراتيجية آفاق فرنسا 2050

أعلن رئيس الحكومة الفرنسية السابق إدوارد فيليب، عن إنشاء حزب "آفاق" خطته بناء استراتيجية آفاق فرنسا 2050.

وأكد إدوارد فيليب، أن هذا الحزب يحمل استراتيجية للجمهورية الفرنسية حتى عام 2050، تبدو ملامحها في حماية الآباء وجمع كل الطاقات والأذكياء لأجل فرنسا، وذلك من أجل بقاء وقوة الجمهورية.

وكان "فيليب"، قد نجح في الانتخابات المحلية السابقة وأصبح عمدة بلدية لوهافر مسقط رأسه، وكان مرشحًا مستقلًا حصل على 58.8٪؜ من الأصوات.

وعرض رئيس الحكومة الفرنسية السابق مشروع حزبه وبرنامجه المكون من عشرين التزامًا موجزًا ​​في 1000 كلمة في لوهافر مسقط رأسه ومقر عمديته.

وألقى فيليب كلمته أمام عدة مئات من المؤيدين أو المراقبين المهتمين، بما في ذلك الرؤساء الثلاثة للكتل البرلمانية ذات الأغلبية والعديد من البرلمانيين المؤيدين لإيمانويل ماكرون، وأوضح إدوارد فيليب أنه "للقيام بعمل جيد عليك أن تنظر بعيدًا".

وقال في مقطع فيديو أذيع يوم السبت الماضي، إن "الهدف هو المشاركة في العرض السياسي الجديد الذي سينتج عن هذه الحملة الرئاسية".

وبعد خروجه من رئاسة الوزراء رجحت مصادر سياسية فرنسية، أن خروج رئيس الوزراء جاء بعد خلافات بينه وبين الرئيس إيمانويل ماكرون حول إدارة الحكومة لجائحة كورونا في فرنسا، وعدم رضاء الشعب الفرنسي عن الطريقة التي تعاملت بها الحكومة مع الأزمة.

في سياق آخر، طالب وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان بالتفاوض على "معاهدة حول قضايا الهجرة" بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا.

وخلال زيارته إلى لون بلاج، على ضفاف بحر الشمال في فرنسا، قال دارمانان: "ينبغي التفاوض حول معاهدة بيننا بشأن قضايا الهجرة، لأن (ميشال) بارنييه لم يفعل ذلك عندما تفاوض على بريكست"

وتعهد بأن تعمل فرنسا على هذا المشروع عند توليها الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي لستة أشهر اعتبارًا من يناير.