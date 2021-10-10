تطعيم 4 ملايين و171 ألفًا و581 شخصًا ضد كورونا فى كينيا

أعلنت وزارة الصحة الكينية، اليوم، تطعيم 4 ملايين و171 ألفًا و581 شخصًا ضد فيروس كورونا على مستوى البلاد.

وذكرت وزارة الصحة - في بيان أوردته صحيفة "ذا نيشن" الكينية - أنه من بين هذا العدد، تلقى 3 ملايين و126 ألفًا و284 شخصًا الجرعة الأولى ومليون و45 ألفًا و918 الجرعة الثانية.

وسجلت كينيا - حتى الآن - إلى 251 ألفًا و57 حالة إصابة على مستوى البلاد والوفيات 5181، بينما تعافي 243 ألفًا و 772 مريضًا .

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو «كوفيد-19» ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الستة التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

أعراض الإصابة بكورونا



تتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات «كوفيد-19» في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.