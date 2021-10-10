الأحد 10 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

السعودية.. وفاة الأمير عبدالله بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود

السعودية
السعودية

أعلن الديوان الملكي السعودي، اليوم الأحد، وفاة الأمير عبدالله بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود بن فيصل آل سعود.

 

وأوضاف الديوان الملكي، في بيان له، أنه سيصلى على الأمير الراحل، بعد صلاة العصر في مسجد الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

 

وجاء نص البيان الصادر من الديوان الملكي السعودي، كالأتي: 

انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير / عبدالله بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود بن فيصل آل سعود، وسيصلى عليه ــ إن شاء الله - اليوم الأحد الموافق 4 / 3 / 1443 هـ ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون..

رئيس التحرير

وائل لطفي

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