بعد بلاغ هدمها.. حراسة مشددة على مقابر «عوارة» بطنطا

قرر أمن الغربية، وضح حراسة مشددة على المقابر التي تلقى إخطارًا من الأهالي بهدمها، وانتشار رفاة الموتى خارجها، وذلك لحين إخطار النيابة العامة والبدء في التحقيقات.

مقابر عوارة بطنطا

وكان العشرات من أهالي مدينة طنطا بمحافظة الغربية، قد تجمعوا في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، أمام مقابر عوارة الرئيسية بمدينة طنطا؛ بسبب هدم مقبرة كبيرة بها 8 عيون، منها اثنين ملك عبد المحسن بدر، وفاطمة السيد صبرة، وعبد الفتاح بدر، ووهب أصحاب الخمس الباقيين العيون كصدقة جارية.

مقابر عوارة بطنطا

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية برئاسة الرائد محمود عبد الجواد رئيس مباحث ثان طنطا، ومعاونيه النقباء عبد المنعم الوكيل ومحمد سلطح، وكول أمني من قوة الشرطة.

مقابر عوارة بطنطا

وأخطر مأمور قسم ثان طنطا، اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، بتلقيه إخطارًا من شرطة النجدة بورود بلاغ من أهالي يمتلكون مقابر بمقابر عوارة دائرة القسم، أنهم فوجئوا بمقابر تم هدمها بواسطة الدفان القائم عليها دون سبب أو وجه حق، وعلى الفور تم تحريك رئيس المباحث لمكان البلاغ لفحصه.

مقابر عوارة بطنطا

وأكد الأهالي أن هناك دفان قام بهدم المقابر دون علمهم، وتم العثور على بقايا عظام آثار الهدم مما أثار حفيظتهم لحرمة الأموات، مطالبين بسرعه اتخاذ الإجراءات القانونية ضد من قاموا بهدم المقابر ولم يحترموا حرمة الموتى ولا قدسية المكان.

مقابر عوارة بطنطا

ومن جانبه، استمع رئيس المباحث، والقوة المرافقة له لأقوال الأهالي أمام المقابر التي تم هدمها، وقام بطمئنتهم بأن التحقيقات ستأخذ مجرها، وطالبهم بالانصراف إلى منازلهم عقب تعيين حراسة مؤقتة عليها لحين صدور قرار النيابة عقب العرض عليها في صباح اليوم الأحد، وهو ما ساهم في تخفيف حدة التوتر لدى المواطنيين.