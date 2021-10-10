مسارح الأوبرا بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور تحتفل بعيد ميلادها الــ 33

يشهد مسرح سيد درويش ــ أوبرا الإسكندرية، في الثامنة من مساء اليوم الأحد، حفلا فنيا لمركز تنمية المواهب بالإسكندرية، وذلك في إطار احتفالات دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر بالعيد الثالث والثلاثين على إنشائها.

ويتضمن برنامج الحفل باقة مختارة من أجمل الأعمال الغنائية لكبار المطربين من بينها أغنيات: يا أغلى اسم في الوجود، على بلد المحبوب، النور مكانه القلوب، إن كنت ناسي، يامسافر وحدكو قلبي دليلي، بتسأل ليه عليا، أما براوة، روحي وروحك، على اليادي، مضناك جفاه مرقده وغيرها. يقدمها طلبة وطالبات فصل الغناء العربي قيادة وتدريب الفنان وليد حيدر.

كما يقدم فصل كورال الأطفال تدريب وقيادة الفنان محمد حسني مجموعة متنوعة من الأغنيات لكبار الملحنين، بالإضافة إلى بعض الأغاني المعاصرة منها: فيها حاجة حلوة، بفتة هندي، أحلف بسماها، الجيرة والعشرة، دولا مين، بكرة أجمل من النهاردة، الباقي هو الشعب . ويختتم الحفل طلبة وطالبات الفصلين برائعة كوكب الشرق أم كلثوم "مصر التي في خاطري".

يذكر أن دار الأوبرا المصرية الجديدة أفتتحت في العاشر من أكتوبر في عام 1988، وتعد الأولى في الوطن العربي والشرق الأوسط وقارة أفريقيا وتبقي مصر رائدة في مجال فنون الأوبرا منذ عام 1869 عند افتتاح دار الأوبرا الخديوية القديمة التي احترقت عام 1971 وتم إنشاء الأوبرا الجديد بمنحة من الحكومة اليابانية وتضم العديد من الفرقة الفنية المختلفة وتقدم العروض على مسارحها بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور.

ــ كورال سلام على مسرح الجمهورية

في سياق متصل، وضمن احتفالات الأوبرا بعيدها الثالث والثلاثين أيضا، يستقبل مسرح الجمهورية بعابدين، في الثامنة مساء اليوم أيضا، حفلًا غنائيًا فنيًا يحييه كورال "سلام"، والتابع للمركز القومي لثقافة الطفل، بقيادة المايسترو وائل عوض.

يأتي ذلك برؤية درامية غنائية مصرية جديدة، حيث يتغنى كورال سلام للأطفال بأحدث الأغانى التي أنتجها المركز القومى لثقافة الطفل من بينها: مجموعة متنوعة من الأغانى الوطنية (مصر تستحق- انتباه- بلدى- أعظم أم) بالإضافة إلى مجموعة من الأغانى الروحانية والرومانسية وأغاني ذات رسالة هادفة، وأغاني بلوحات تشكيلية، وأغاني أطفال، وأغاني من التراث المصرى بتوزيع حديث.

وفي نفس الثامنة مساء اليوم أيضا، يقام على مسرح النافورة بأرض الجزيرة، حفلا تحييه الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور محمد الموجي يضم مختارات من أشهر المؤلفات التى أبدعها كبار الملحنين يؤديها كل من ياسر سليمان، أحمد عفت، صابرين النجيلي ورحاب مطاوع.



وفي نفس التوقيت، وعلى المسرح الصغير تعزف مجموعة الأوبرا لموسيقى الحجرة عددًا من المؤلفات الكلاسيكية العالمية التى شكلت جزءًا من تاريخ هذا النوع من الفنون.

وعلى مسرح معهد الموسيقى العربية برمسيس، وضمن سلسلة حفلات "كلثوميات"، تقدم فرقة عبدالحليم نويرة للموسيقي العربية، بقيادة المايسترو صلاح غباشي، في الثامنة أيضا، نخبة من الروائع الغنائية لكوكب الشرق أم كلثوم يؤديها كل من رحاب عمر وغاده آدم.