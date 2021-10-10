الأحد 10 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

احتجاجات ضد تدابير كورونا تتحول إلى أعمال شغب خطيرة بإيطاليا

احتجاجات ضد تدابير
احتجاجات ضد تدابير كورونا بإيطاليا

أدت الاحتجاجات ضد سياسة الحكومة الإيطالية ذات الصلة بفيروس كورونا إلى أعمال شغب خطيرة في روما، حيث سار آلاف المتظاهرين في شوارع العاصمة  واشتبكوا مرارا مع الشرطة.
 

واندلعت اشتباكات عنيفة واستخدمت الشرطة الهراوات ورذاذ الفلفل وخراطيم المياه، وحاول المتظاهرون اختراق الحواجز وألقوا المقاعد والمفرقعات النارية، كما ظهر في مقاطع الفيديو.
 

وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) أنه تم اعتقال أربعة أشخاص في البداية وسط أعمال العنف .
 

وفي وقت مبكر من المساء، اقتحم المتظاهرون مقر أكبر نقابة عمالية في إيطالية (سي جي آي إل). وأظهرتهم لقطات للهواة وهم يهاجمون الحراس والشرطة.
 

وأدان رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي العنف وأكد أن النقابات العمالية هي الضامن للديمقراطية وحقوق العمال، وأن أي محاولة للترهيب يجب أن يعاقب عليها بشدة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

 

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الستة التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

 

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة. 

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وصدمات إنتانية، وجلطات دموية.

 

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

 

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