7 ملايين جرعة لقاح وزعت بالولايات المتحدة خلال 7 أيام

قال الدكتور سيروس شاهبار مدير بيانات جائحة كورونا بالبيت الأبيض إن أكثر من سبعة ملايين جرعة لقاح مضاد لفيروس " كوفيد ـ 19" تم توزيعها على مدار الأيام السبعة الماضية.



وأضاف شاهبار في تصريحات له أن الزيادة جاءت في ظل خطط العديد من الشركات لجعل تلقي اللقاح إحدى المتطلبات التي يجب على عامليها الوفاء بها.



وأوضح أنه من بين ذلك العدد هناك 15ر1 مليون جرعة وزعت أمس وتضمنت 316 ألفا حديثي التطعيم و502 ألف من يتلقون الجرعة المعززة ، لافتا إلى أن هذه الأيام السبعة هي الأعلى كفترة مجمعة منذ يوم 4 يوليو الماضي.



يذكر أنه وفقا لبيانات المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد تجاوزت الولايات المتحدة 400 مليون جرعة لقاح منذ بداية توزيع اللقاحات في شهر ديسمبر الماضي وبلغت نسبة من تلقوا جرعة واحدة على الأقل 65% من السكان.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الستة التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وصدمات إنتانية، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.