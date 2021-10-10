«نور» يبدع فى عمل الأثاث المنزلى على هيئة شخصيات كرتونية (صور)

تعلق الشاب الثلاثيني منذ نعومة أظافره بالأخشاب، يحب اللعب مع الأطفال ومشاهدة أفلام الكرتون، حاول رسم البسمة على الأطفال من خلال عمل أثاث على هيئة شخصيات كرتونية، وليجعل الأطفال تتشبث بالكرسي لتجلس عليه بعيدًا عن التلفاز حفاظًا على أعينهم.

نور الدين، يعمل في مجال أثاث تصنيع وتصميم منذ أكثر من ١٥ عامًا، قائلًا: "تربيت على النجارة منذ الطفولة بما أني من محافظة مشهورة بصناعة الأثاث دمياط، وخطرت في بالي فكرة صناعة أثاث على شكل شخصيات كرتونية؛ لأني بحب اتفرج على الكرتون وبحب الأطفال جدًا، قولت ليه معملش حاجة تكون نفس مجال شغلي ونفس الوقت فكرة خارج المألوف شوية".

يروي نور، أنه حاول مجاهدًا رسم البسمة على الأطفال والكبار، وتساعد الأم أن تسيطر على أطفالها بشئ محبب لهم مما دفعه لعمل كراسي علي هيئة أشكال كرتونية، قائلًا: "الفكرة أخدت مني تنفيذ وتصميم أكتر من ٦ شهور عشان أقدر أطلع الشكل بأدق التفاصيل وواقعية للشخصية الكرتونية، طبعًا الشغل كلة هاند ميد يدوي مش طباعة يشد انتباة الطفل، وأضفت له استخدامات أخرى لراحة الطفل والكبار أيضًا".

تمنى نور، أن ينتشر فنه في مصر، ويصبح له براند خاص، منوهًا إلى أنه يقوم بعمل أساس للأطفال في دور الرعاية الاجتماعية مجانًا لرسم البسمة على وجههم، وقضاء يومًا ممتعًا معهم وسط فرحة عارمة.

وسعى الشاب الثلاثيني لتجسيد الشخصيات الكرتونية المحببة لدى الأطفال، وكانت أسرته الداعم الأساسي له دائمًا وأبدًا خلال مشواره الفني، فقد تعلم حرفة النجارة من جده وورث المهنة عن أسرته، وطور ذاته بمشاهدة العديد من الفيديوهات عبر "اليوتيوب".