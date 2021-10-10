يستعرض موقع "الدستور" لقرائه مواقيت الصلاة اليوم الأحد ١٠ أكتوبر ٢٠٢١ في عدد من المحافظات المصرية وتتضمن كلا من القاهرة الكبرى ومحافظات الجيزة، جنوب سيناء، الأقصر، السويس، أسوان، الإسماعيلية، والسويس.

مواقيت الصلاة فى محافظات مصر اليوم الأحد 10-10-2021





مواقيت الصلاة في القاهرة

وقت صلاة الفجر اليوم ٤:٢٧

وقت الشروق اليوم ٥:٥٤

وقت أذان الظهر اليوم ١١:٤٢

وقت أذان العصر اليوم ٣:٠١

وقت أذان المغرب اليوم ٥:٣٠

وقت أذان العشاء اليوم ٦:٤١

مواقيت الصلاة في محافطة الإسكندرية

وقت صلاة الفجر اليوم ٤:٣٢

وقت الشروق اليوم ٦:٠٠

وقت أذان الظهر اليوم ١١:٤٧

وقت أذان العصر اليوم ٣:٠٥

وقت أذان المغرب اليوم ٥:٣٤

وقت أذان العشاء اليوم ٦:٥٢

مواقيت الصلاة في محافطة جنوب سيناء

وقت صلاة الفجر اليوم ٤:١٦

وقت الشروق اليوم ٥:٤٢

وقت أذان الظهر اليوم ١١:٣٠

وقت أذان العصر اليوم ٢:٥٠

وقت أذان المغرب اليوم ٥:١٩

وقت أذان العشاء اليوم ٦:٣٥

مواقيت الصلاة في محافطة الأقصر



وقت صلاة الفجر اليوم ٤:٢٣

وقت الشروق اليوم ٥:٤٦

وقت أذان الظهر اليوم ١١:٣٧

وقت أذان العصر اليوم ٢:٥٨

وقت أذان المغرب اليوم ٥:٢٧

وقت أذان العشاء اليوم ٦:٤١



مواقيت الصلاة في محافطة أسوان

وقت صلاة الفجر اليوم ٤:٢٢

وقت الشروق اليوم ٥:٤٤

وقت أذان الظهر اليوم ١١:٣٥

وقت أذان العصر اليوم ٢:٥٧

وقت أذان المغرب اليوم ٥:٢٧

وقت أذان العشاء اليوم ٦:٤٠

مواقيت الصلاة في محافطة السويس

وقت صلاة الفجر اليوم ٤:٢٢

وقت الشروق اليوم ٥:٤٨

وقت أذان الظهر اليوم ١١:٣٧

وقت أذان العصر اليوم ٢:٥٦

وقت أذان المغرب اليوم ٥:٢٥

وقت أذان العشاء اليوم ٦:٤٢





مواقيت الصلاة في محافطة الإسماعيلية



وقت صلاة الفجر اليوم ٤:٢٣

وقت الشروق اليوم ٥:٥٠

وقت أذان الظهر اليوم ١١:٣٨

وقت أذان العصر اليوم ٢:٥٦

وقت أذان المغرب اليوم ٥:٢٧

وقت أذان العشاء اليوم ٦:٤٣

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مواقيت الصلاة في محافطة الغربية



وقت صلاة الفجر اليوم ٤:٢٨

وقت الشروق اليوم ٥:٥٥

وقت أذان الظهر اليوم ١١:٤٣

وقت أذان العصر اليوم ٣:٠١

وقت أذان المغرب اليوم ٥:٣٠

وقت أذان العشاء اليوم ٦:٤٨