السبت 09 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الإحصاء»: 18% نمو في التبادل التجاري لمصر مع شمال إفريقيا

اللواء خيرت بركات
اللواء خيرت بركات

شهدت حركة التبادل التجارى بين مصر ودول شمال إفريقيا نمو بنسبة 18.1%،  لتسجل 1.395 مليار دولار خلال السبعة أشهر الأولى من العام الحالى 2021 مقابل 1.100 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة تقارب 300 مليون دولار، وذلك وفقًا لأحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

وكشف تقرير الإحصاء أن الصادرات المصرية لدول شمال إفريقيا ارتفعت إلى حدود 1.0288 مليار دولار خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 815.4 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة بلغت قيمتها 213.4 مليون دولار.

جاءت المملكة المغربية فى المرتبة الأولى بين دول شمال إفريقيا الأكثر استقبالا للصادرات المصرية بقيمة 357.7 مليون دولار خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 215.4 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 142.3 مليون دولار، يليها الصادرات المصرية للجزائر التى ارتفعت لـ 305.002 مليون دولار خلال السبعة أشهر الأولى من 2021 مقابل 245.497 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 59.5 مليون دولار.

فى المقابل، ارتفعت واردات مصر من دول شمال إفريقيا إلى حدود 367.1 مليون دولار خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 284.7 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة بلغت قيمتها 82.3 مليون دولار.

وجاءت المملكة المغربية فى المرتبة الأولى بقيمة 181.014 مليون دولار خلال السبعة أشهر الأولى من 2021 مقابل 78.5 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 102.4 مليون دولار، يليها الجزائر بواردات بلغت قيمتها 52.7 مليون دولار خلال السبعة أشهر الأولى من 2021 مقابل 124.3 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه.

الاحصاء صادرات واردات مصر شمال أفريقيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

سواقى الفيوم باقية

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