فى ذكرى رحيله.. هل تترجم الأعمال الشعرية لـ صلاح عبد الصبور للغات أخرى؟

منذ سنوات مضت ترجمت الهيئة المصرية العامة للكتاب، أعمال المسرحى والشاعر الراحل صلاح عبد الصبور للغة الإنجليزية فى مجلد واحد من ترجمة كل من الدكتور محمد عناني، والراحلة الدكتورة نهاد صليحة، وفى ذكرى رحيله الـ"40"، هل يترجم المركز القومى للترجمة أعماله الشعرية للغات أخرى، وهو ما تجيب عنه الدكتورة كرمة سامى، مدير المركز القومى للترجمة.

ـ محاولات لترجمة أعمال صلاح عبد الصبور.. لم تكتمل

قالت الدكتورة كرمة سامى، مدير المركز القومى للترجمة، إنه المركز القومى للترجمة وقت إدارة الدكتور جابر عصفور له منذ عام 2007 وحدث انه كانت هناك محاولة لترجمة أعمال صلاح عبد الصبور مع دار نشر فرنسية لكنها لم تتم.

ـ البداية .. تدريب المترجمين على ترجمة الشعر

وأشارت"سامي" فى تصريحات لـ"الدستور" إلى أن كل ما قدمه المركز لصلاح عبد الصبور تمثل فى ترجمة قصيدة له فى يوم المترجم خلال هذا العام، لافتة أن مسألة ترجمة أعماله الشعرية تحتاج تدريب للمترجمين على ترجمة الشعر وهو ما تسعى فى تحقيقه خاصة فى ظل مشروع الترجمة العكسية الذى أطلقه المركز القومى للترجمة من خلال برامج إدارة التدريب وهو ما قد يتحقق فى وقت ما خاصة وان ترجمة الشعر ليست بالأمر الهين.

ـ إعادة طباعة أعمال صلاح عبد الصبور المسرحية المترجمة

وأضافت"سامي" فى تصريحات لـ"الدستور"، قائلة: "ننشط حاليا إدارة التدريب ومنها ترجمة الفنون واتمنى ان يكون هناك ورشة لترجمة الشعر حتى يصل صوت صلاح عبد الصبور الشعرى الى دول العالم، واتمنى ان تعيد "هيئة الكتاب" صدور أعماله المسرحية المترجمة مرة اخرى ".

جدير بالذكر أنه أقام بيت الشعر العربي، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، احتفالية كبرى بمقر البيت بمركز إبداع الست وسيلة، لإعلان أسماء الفائزين بجائزة الشاعر الكبير صلاح عبد الصبور لأفضل ديوان مخطوط لشعر الفصحى، بالتعاون مع مكتبة مصر العامة برئاسة السفير عبد الرؤوف الريدي.

ضمت لجنة التحكيم من الشعراء: أشرف عامر، حسن طلب، حسين حمودة، السماح عبد الله ومحمد السيد إسماعيل، وتقدم للمسابقة 41 ديوان شعر فصحى من مختلف محافظات مصر.

كان قطاع صندوق التنمية الثقافية قد أعلن عن المسابقة أوائل شهر يوليو الماضي، والتي تزامن إطلاقها مع احتفالات مختلف قطاعات الوزارة بذكرى الراحل الكبير.