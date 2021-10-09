السبت 09 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس موظف استولى على أموال صاحبة شركة بعد اختراق حسابها البنكي بالسلام

قرر قاضي المعارضات المختص، تجديد حبس موظف استولى على أموال صاحبة شركة بعد اختراق حسابها البنكي بالسلام، 15 يوما على ذمة التحقيقات .

وتلقت مباحث الأموال العامة بالقاهرة، بلاغًا من إحدى السيدات "وكيلة إحدى الشركات" مقيمة بمحافظة القاهرة، بتضرر الشركة من قيام أحد الأشخاص باستخدام بطاقة الدفع الإلكتروني الخاصة بالشركة والمربوطة على حسابها البنكي من أحد البنوك في إجراء العديد من العمليات الشرائية على مواقع التسوق الإلكتروني عبر شبكة "الإنترنت" والاستيلاء منها على مبلغ مالي دون علمها.

وبالفحص تم رصد أوامر شراء لبعض البضائع والمنتجات على العديد من مواقع التسوق الإلكتروني باستخدام بطاقة الدفع الإلكتروني الخاصة بالشركة.. وأمكن تحديد الشخص المشار إليه (موظف بإحدى الشركات، مقيم بدائرة قسم شرطة أول السلام بالقاهرة) وأنه وراء ارتكاب الواقعة، إذ استغل طبيعة عمله كموظف سابق بالدعم الفني ومنسق خدمات بذات الشركة واطلاعه على بيانات بطاقة الدفع الإلكتروني الخاصة بالشركة أثناء استخدامه لها بقسم الحسابات لإنهاء التعاملات المالية واستولى على تلك البيانات، وعقب ذلك قام بالدخول على مواقع التسوق الإلكتروني بشبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" طالبًا شراء منتجات وبضائع باستخدام بيانات بطاقة الدفع الإلكتروني.

وعقب تقنين الإجراءات وحال تواجده بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول أمكن ضبطه وبحوزته (هاتف محمول وبفحصه تبين أنه يحتوي على صورة من بطاقة الدفع الإلكتروني المستخدمة في الواقعة – حساب إلكتروني على مواقع التسوق الإلكتروني المستخدم في إجراء العمليات الشرائية)، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتحريات أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وقيامه بالاستيلاء على بيانات بطاقة الدفع الإلكتروني الخاصة بالشركة واستخدامها في شراء بضائع ومنتجات من مواقع التسوق الإلكتروني دون علمهم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. 

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