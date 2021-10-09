السبت 09 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«الغرف التجارية»: الأسواق مستقرة.. ولا تأثير لتحريك أسعار البنزين على السلع

ابراهيم العربي
ابراهيم العربي

تلقى المهندس إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، تقريرًا من بعض الشعب التجارية بغرفة القاهرة بعدم تأثير تحريك أسعار البنزين على أسعار السلع بالسوق، في ظل ثبات سعر السولار.

وأوضح التقرير أن السوق يشهد استقرارًا ملحوظًا في القطاعات المختلفة، مع توافر جميع السلع وزيادة معروضها مقابل الطلب، وهو ما يؤكد استقرار السوق طبقًا لآليات العرض والطلب التي تحكم أسعار السلع بالسوق.

وأشار إلى أن معظم السلع تعتمد في نقلها وتداولها بالسوق على السيارات التي تعمل بالسولار المستقر سعره، وبالتالي لا يوجد أي تأثير على أسعار السلع بالسوق.

وطمأن التقرير المواطنين على توافر كافة السلع وتنوع منافذ بيعها، مع ثبات أسعارها عند المعدلات الطبيعية المتداولة بالسوق.

يأتي ذلك في الوقت الذي رفعت فيه شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة والاتحاد العام للغرف التجارية، برئاسة أحمد الزيني رئيس جمعية، نقل البضائع بدمياط تقريرا إلى رئيس اتحاد الغرف التجارية بعدم تأثر أسطول نقل البضائع بتحريك سعر البنزين.

الغرف التجارية إبراهيم العربي أسعار البنزين سعر السولار الاتحاد العام للغرف التجارية

رئيس التحرير

وائل لطفي

سواقى الفيوم باقية

الأكثر قراءة

تأجيل استئناف فتاة «تيك توك» ريناد عماد على حكم حبسها 3 سنوات

«اديني الواجب عايز أروح».. «أحمد وحيد» صاحب أطرف واقعة في بداية الدراسة بالدقهلية (القصة الكاملة)

خاص| أول فيديو لمصرع طالبتين أثناء ذهابهما للمدرسة بالبحيرة

أول تعليق من صاحب تريند «الطفاية دي» بعد لقاء الرئيس السيسي

من فيديو «الطفاية دي» للقاء الرئيس السيسي.. الصدفة تغير حياة أيوب القاضي

«الدستور» تتابع علاج المدمنين من سكان المناطق «بديلة العشوائيات»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجدة الجندى

فى مديح الشهيد إبراهيم عبد التواب

عبدالوهاب داود

الشعرة الضائعة بين «الكلام» و«الحوار»

ماجد حبته

نيابة عامة بلا أوراق

سمر عادل

الاقتصاد العالمى.. أزمات متتالية

مؤمن المحمدي

أعظم مباراة فى الكاس

علي سعدة

حوار القيم النبيلة

د. منى حلمى

أنا قلبى دليلى قاللى ده أنور وجدى

منى رجب

تونس تستعيد ثوب التقدم خلال شهر انتصار مصر

صور

وزير التعليم العالي يتفقد جامعة عين شمس

عمر مرموش يسجل هدف مصر الأول فى شباك ليبيا

الشوط الأول.. مباراة مصر وليبيا فى التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم

محطة تل أبيب

المزيد

قاضى قضاة فلسطين يحذر من نية مؤسسات صهيونية انتهاك حرمة مقبرة إسلامية بالقدس

قوات الاحتلال تعتقل فلسطينيًا بالأغوار الشمالية

«حماس» تحذر من تداعيات إضراب أسرى فلسطينيين فى سجون الاحتلال