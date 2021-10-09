«الغرف التجارية»: الأسواق مستقرة.. ولا تأثير لتحريك أسعار البنزين على السلع

تلقى المهندس إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، تقريرًا من بعض الشعب التجارية بغرفة القاهرة بعدم تأثير تحريك أسعار البنزين على أسعار السلع بالسوق، في ظل ثبات سعر السولار.

وأوضح التقرير أن السوق يشهد استقرارًا ملحوظًا في القطاعات المختلفة، مع توافر جميع السلع وزيادة معروضها مقابل الطلب، وهو ما يؤكد استقرار السوق طبقًا لآليات العرض والطلب التي تحكم أسعار السلع بالسوق.

وأشار إلى أن معظم السلع تعتمد في نقلها وتداولها بالسوق على السيارات التي تعمل بالسولار المستقر سعره، وبالتالي لا يوجد أي تأثير على أسعار السلع بالسوق.

وطمأن التقرير المواطنين على توافر كافة السلع وتنوع منافذ بيعها، مع ثبات أسعارها عند المعدلات الطبيعية المتداولة بالسوق.

يأتي ذلك في الوقت الذي رفعت فيه شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة والاتحاد العام للغرف التجارية، برئاسة أحمد الزيني رئيس جمعية، نقل البضائع بدمياط تقريرا إلى رئيس اتحاد الغرف التجارية بعدم تأثر أسطول نقل البضائع بتحريك سعر البنزين.