«القصير» يلتقي محافظ ونواب الغربية لاستعراض جهود وزارة الزراعة

عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وطارق رحمي محافظ الغربية، لقاءا مفتوحا حضره عدد من نواب مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة، والمزارعين والإعلاميين ورؤساء الجمعيات التعاونية الزراعية، بديوان عام المحافظة.

وخلال اللقاء استعرض وزير الزراعة الجهود التي بذلتها الوزارة مؤخرا من أجل تحقيق التنمية الزراعية الشاملة بمختلف محافظات مصر، وتحقيق الأمن الغذائي والمشروعات الزراعية التي يتم تنفيذها حاليا، فضلا عن المبادرات التي تتبناها الدولة لتحسين معيشة المزارعين وزيادة دخولهم.

وأجاب القصير على استفسارات الحضور حول عدد من الموضوعات يأتي على رأسها (مشروعات مبادرة حياة كريمة، والتحول لنظم الري الحديث، وجهود مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية، ومشروعات المنفعة العامة، ومراكز تجميع الأليان، والمشروع القومي لإعادة احياء البتلو).

وتطرق اللقاء لاستعراض الجهود التي بذلتها الوزارة مؤخرا للحد من ظاهرة حرق قش الأرز، حيث أكد الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، إن إجمالي المساحة المنزرعة بمحصول الأرز بمحافظة الغربية بلغت حوالي ٧٧ ألف فدان تم حتى الآن حصاد ٤١ ألف فدان منها بنسبة تصل لـ٥٣٪ من إجمالي المساحة المنزرعة.

وأضاف أنه تم إنشاء ١٨ موقعا لتجميع قش الأرز بمحافظة الغربية وتم تنظيم حوالي ١٥٠٠ نشاط إرشادي يشمل ندوات إرشادية وتوعوية واجتماعات مع مسئولي الزراعة والموارعين، فضلا عن أيام الحقل والحصاد.