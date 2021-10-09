السبت 09 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المؤبد لمهندس سابق بجامعة جنوب الوادى وعزله من وظيفته للاختلاس

حكمت محكمة جنايات وأمن الدولة طوارئ بقنا، اليوم غيابيا بمعاقبة محمد نوبي حراجى الأمير المهندس الزراعى بقسم النبات الزراعى بكلية الزراعة بجامعة جنوب الوادى بقنا بالسجن المؤبد  وعزله من وظيفته وإلزامه برد المبالغ المختلس ( 16455 جنيه ) وتغريمه بدفع مبلغ مساوى للمبلغ المختلس وإلزامه بالمصروفات. 

أصدر الحكم المستشار عصام محمد محمد عيسى رئيس المحكمة وبحضور المستشار سامى عبد الجواد محمد جاد اسماعيل الرئيس بالمحكمة  وأحمد عبد الحى قورة المستشار بالمحكمة وبحضور احمد ابراهيم صقر رئيس النيابة وبامانة سر صلاح فراج وعلاء سلوك ومحمد صلاح العدوى.

كان المستشار الدكتور  محمد كامل بريرى المحامى العام الأول لنيابات استئناف جموب الصعيد للأموال العامة أمر بإشراف ومتابعة المستشار حمادة الصاوى النائب العام امر باحالته الى محكمة الجنايات لقيامه فى غضون الفترة من 30\6 \2018 حتى 5\8\2019  بدائرة قسم قنا  بصفته موظفا عاما من الأمناء على الودائع (امين عهدة قسم النباتات بكلية الزراعة  بجامعة جنوب الوادى ) اختلس الاجهزة والادوات الطبية وصفا  بالاوراق  والبالغ مقدار قيمتها 16455 جنيه والمملوكة لجهة عمله والمسلمة اليه بسبب  وظيفته  وبصفته التى فى البيان بان استلمها من ادارة المخازن بموجب اقرارات استلام  العهدة  لحفظها بقسم النبات الزراعى  بكلية الزراعة  إلا أنه احتسبها لنفسه  قاصدا إضافتها الى ملكه  واضاعتها على ملك جهة عمله.

كان الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادى امر باحالته للنيابة  وتم تشكيل لجنة برئاسة طارق قدرى مدير عام الادارة العامة للاحتياجات بجامعة جنوب الوادى وضمت فى عضويتها حالد صلاح  متولى  فنى معامل بقسم النبات  وابتسام حسانى محمود المهندسة بقسم النبات وتحريات العميد عصام رشوان رئيس قسم الاموال العامة بمديرية امن قنا باشراف ومتابعة اللواء علاء سليم مساعد اول وزير الداخلية لقطاع الامن العام بوزارة الداخلية  صحة الواقعة.

جنوب الوادي وزارة الداخلية مديرية أمن النائب العام المستشار حمادة الصاوي السجن المؤبد الاموال العامة

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