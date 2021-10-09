رئيس مجلس السيادة السوداني يؤكد الحرص على استقرار الفترة الانتقالية

أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، حرصه على استقرار الفترة الانتقالية وضمان نجاحها وصولًا لمرحلة التحول الديمقراطي.

والتقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، اليوم السبت، مع وفد الإدارة الأهلية بولاية جنوب دارفور برئاسة الناظر التوم الهادي دبكة، حيث تطرق اللقاء للأوضاع التي يمر بها السودان حاليًا والجهود الجارية لمعالجتها.

ونقل مجلس السيادة الانتقالي، في بيان، عن دبكة قوله إن اللقاء تطرق للأوضاع في شرق السودان وتداعياتها على مجمل الأوضاع في السودان، لافتًا إلى أن ثورة ديسمبر جاءت لتحقيق شعارات الحرية والسلام والعدالة وتحسين مستوى وعيشة المواطنين.

وأضاف أن الأوضاع المعيشية أضحت لا تطاق، الأمر الذي يتطلب من مجلسي السيادة والوزراء إيجاد معالجات عاجلة تسهم في توفير الحياة الكريمة للمواطنين، لافتًا إلى أن رئيس مجلس السيادة أطلع الوفد على الجهود التي تبذلها الدولة من أجل معالجة قضية شرق السودان.

وفي سياق آخر، أكد الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان حرص بلاده على تطوير علاقاته وتعزيز التعاون الثنائي مع بريطانيا في كل المجالات خدمة للمصالح المشتركة.

وتسلم البرهان أوراق اعتماد جيلز ليفر سفيرًا معتمدًا لبريطانيا لدى السودان، بحضور الدكتورة مريم الصادق المهدي وزيرة الخارجية السودانية.

من جهته، أكد السفير البريطاني في تصريح صحفي، دعم بلاده الكامل للتحول الديمقراطي في السودان، مشددًا على أهمية تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين إلى آفاق أرحب.

وأوضح أن بلاده ستعمل خلال الفترة الانتقالية على دعم عمليات بناء السلام وتعزيز جهود الحكومة لتحقيق أهداف الفترة الانتقالية.

في غضون ذلك، تسلم البرهان، اليوم، أوراق اعتماد سفير موريتانيا لدى السودان محمد محفوظ ولد يحيي، وسفير جيبوتي لدى السودان عيسى خيري روبله، وسفيرة فرنسا لدى السودان رجاء ربيع، وسفير نيجيريا لدى السودان سافيو أوليو كايودي.

وفي سياق آخر، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، إن مبعوث واشنطن للقرن الإفريقي جيفري فيلتمان حث الساسة السودانيين على إحراز "تقدم سريع" نحو الحكم المدني.