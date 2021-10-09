السبت 09 أكتوبر 2021
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محافظات

«صحة الوادي الجديد»: زيادة مراكز التطعيم بلقاح كورونا لـ17 موقعًا

الدكتور أحمد محروس،
الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد

قررت وزارة الصحة، السبت، مضاعفة أعداد مراكز تلقي لقاح فيروس كورونا لخدمة مواطني محافظة الوادي الجديد خاصة في المناطق النائية بها.

قال د.أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، في بيان السبت إن قرار الوزيرة تضمن زيادة مراكز تلقي لقاح فيروس كورونا لـ17 مركزًا موزعة على المراكز الإدارية الخمسة وذلك بعد إضافة 5 مراكز وفرق متنقلة لـ 12 مركزًا موجود بالفعل لخدمة المواطنين المقيمين بها والمسافرين للخارج.

أضاف محروس أن المحافظة بها 12 مركزًا للقاح كورونا بواقع 7 مراكز ثابتة و5 متنقلة والمراكز الثابتة هي (مركز بديوان المديرية بمدينة الخارجة – مركز بمقر بنك الدم بالخارجة – مركز طبي الزهور بالخارجة – ومركز بمكتب الصحة بميدان الشعلة بالخارجة – ومركز في الفرافرة – 2 في مركز الداخلة) و5 فرق متنقلة بإجمالي 12 مركزًا فيما جرى إضافة 5 آخرين تنفيذًا لقرار وزيرة الصحة للتوسع في تغطية جميع المواطنين خاصة الطلاب والعاملين بالقطاع التعليم الجامعي وما قبله تزامنا مع بدء الدراسة.

أوضح وكيل وزارة الصحة توزيع المراكز المتنقلة الجديدة في قرى مراكز باريس والفرافرة وبلاط وخاصة مناطق درب الأربعين وقرى الفرافرة تنفيذًا تعليمات وتوجيهات اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، بتوزيع مراكز لقاح فيروس كورونا في المناطق النائية والبعيدة وخاصة المناطق التي لا تتواجد بها وحدات صحية.

أشار الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، إلى تخصيص مركز لقاح كورونا بديوان المديرية بمنطقة البساتين بمدينة الخارجة لحل جميع مشكلات المواطنين الخاصة بالتسجيل على سيستم الوزارة أو المسافرين لمحافظات مجاورة تنفيذًا لتوجيهات حنان مجدي، نائبة المحافظ، بتسهيل الإجراءات على المواطنين خلال تلقي اللقاح. 

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