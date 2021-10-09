السبت 09 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

توقيف طيار فرنسي أراد تفجير طائرته بكاتدرائية نوتردام التاريخية في باريس

الشرطة الفرنسية
الشرطة الفرنسية

أفادت مصادر مطلعة، بتوقيف السلطات الفرنسية طيارا كان ينوي تفجير طائرته بكاتدرائية نوتردام التاريخية بباريس خلال الأيام المقبلة.

وأوضحت المصادر ذاتها أن زميلا للطيار أبلغ السلطات المختصة عن نيته، مؤكدة أن التحقيقات جارية في الأمر بانب إجراء فحوصات للطيار الموقوف للشك بقدراته العقلية، وذلك حسب قناة "روسيا اليوم".

الشرطة الفرنسية تطوق «نوتردام» بعد هجوم بسكين 

وكانت الشرطة الفرنسية، فرضت، في أكتوبر 2020 طوقًا حول منطقة نوتردام أمام الكنيسة في مدينة نيس جنوب فرنسا، إثر حادث طعن أسفر عن مقتل امرأة وإصابة آخرين.

وطالبت الشرطة الفرنسية وقتها تجنب محيط كنيسة نوتردام في نيس بعد ان نفذ رجل هجومًا بسلاح أبيض في نيس.

مجلس الشيوخ الفرنسي يقر مشروع قانون إعادة بناء نوتردام

وأقر مجلس الشيوخ الفرنسي مشروع قانون في مايو 2019، بالموافقة على إعادة بناء كاتدرائية نوتردام في باريس، بعد الحريق الذي اندلع بها في أبريل 2019 ودمر سقفها وبرجها.

وذكرت وسائل إعلام فرنسية أنه تم إقرار مشروع القانون بعد نقاش مطول.

وكان النواب الفرنسيون في الجمعية الوطنية، الغرفة الأدنى في البرلمان الفرنسي، قد وافقوا على مشروع القانون، الذي يدعو إلى إعادة بناء سريع لذلك المعلم التاريخي، في وقت سابق من هذا الشهر.

وشمل إعفاءات مثيرة للجدل لقواعد البيئة والتراث وإعفاءات لعملية المناقصة العامة للمقاولين.

وجاء في بيان صدر عن مجلس الشيوخ، أن الغرفة العليا في البرلمان الفرنسي أقرت مشروع القانون الذي وافقت عليه الجمعية الوطنية "مع بعض التعديلات"، دون الخوض في تفاصيل.

كان استطلاع رأي نشر في أبريل أظهر أن معظم من شملهم الاستطلاع أبدوا رغبتهم في إعادة بناء الكاتدرائية كما كانت تماما قبل الحريق.

ويريد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إكمال أعمال إعادة البناء في غضون خمس سنوات، على الرغم من أن العديد من الخبراء يقولون إن الجدول الزمني طموح للغاية.

مجلس الشيوخ الفرنسي كاتدرائية نوتردام باريس نوتردام الشرطة الفرنسية جنوب فرنسا مدينة نيس فرنسا

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وائل لطفي

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