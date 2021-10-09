تعويضات وترميم.. محافظ قنا وزعيم الأغلبية يتدخلان لحل أزمة 5 أسر

تدخل اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، وأشرف رشاد، عضو مجلس النواب وزعيم الأغلبية، لحل أزمة تضرر 5 أسر بسبب مياه الصرف الصحي بمدينة قنا، عقب استغاثة الأهالي.

وأمر محافظ قنا بتقديم شقتين لأسرتين وتعويض مالي من التضامن، بجانب التوجيه بسرعة الانتهاء من ترميم المنازل المتضررة وتسليمها لذويهم، فيما قرر رشاد تولى تكلفة إيجار 3 شقق لمدة عام للأسر الثلاثة المتضررة.

وأعلنت محافظة قنا أن مديرية التموين والتجارة الداخلية، بالتعاون مع مديرية الطب البيطري ومباحث التموين نجحوا في شن حملات مكثفة علي الأسواق بنطاق مراكز المحافظة، ما أسفر عن ضبط عدد من السلع الغذائية والاستهلاكية غير مطابقة للمواصفات، إضافة إلى تحرير 56 محضر مخالفة تموينية متنوعة.