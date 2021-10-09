السبت 09 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تعويضات وترميم.. محافظ قنا وزعيم الأغلبية يتدخلان لحل أزمة 5 أسر

محافظ قنا
محافظ قنا

تدخل اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، وأشرف رشاد، عضو مجلس النواب وزعيم الأغلبية، لحل أزمة تضرر 5 أسر بسبب مياه الصرف الصحي بمدينة قنا، عقب استغاثة الأهالي.

وأمر محافظ قنا بتقديم شقتين لأسرتين وتعويض مالي من التضامن، بجانب التوجيه بسرعة الانتهاء من ترميم المنازل المتضررة وتسليمها لذويهم، فيما قرر رشاد تولى تكلفة إيجار 3 شقق لمدة عام للأسر الثلاثة المتضررة.

وأعلنت محافظة قنا أن مديرية التموين والتجارة الداخلية، بالتعاون مع مديرية الطب البيطري ومباحث التموين نجحوا في شن حملات مكثفة علي الأسواق بنطاق مراكز المحافظة، ما أسفر عن ضبط عدد من السلع الغذائية والاستهلاكية غير مطابقة للمواصفات، إضافة إلى تحرير 56 محضر مخالفة تموينية متنوعة.

قنا فيس سائقين النقل مستهل أسعار وقف

رئيس التحرير

وائل لطفي

سواقى الفيوم باقية

الأكثر قراءة

تأجيل استئناف فتاة «تيك توك» ريناد عماد على حكم حبسها 3 سنوات

«اديني الواجب عايز أروح».. «أحمد وحيد» صاحب أطرف واقعة في بداية الدراسة بالدقهلية (القصة الكاملة)

خاص| أول فيديو لمصرع طالبتين أثناء ذهابهما للمدرسة بالبحيرة

محمد الباز عن صاحب «تريند الطفاية»: نموذج ملهم للشباب

غدًا.. إعادة محاكمة متهم في «أحداث عنف البساتين»

اليمن.. سقوط 16 قتيلًا من ميليشيا الحوثي في مأرب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجدة الجندى

فى مديح الشهيد إبراهيم عبد التواب

عبدالوهاب داود

الشعرة الضائعة بين «الكلام» و«الحوار»

ماجد حبته

نيابة عامة بلا أوراق

سمر عادل

الاقتصاد العالمى.. أزمات متتالية

مؤمن المحمدي

أعظم مباراة فى الكاس

علي سعدة

حوار القيم النبيلة

د. منى حلمى

أنا قلبى دليلى قاللى ده أنور وجدى

منى رجب

تونس تستعيد ثوب التقدم خلال شهر انتصار مصر

صور

وزير التعليم العالي يتفقد جامعة عين شمس

عمر مرموش يسجل هدف مصر الأول فى شباك ليبيا

الشوط الأول.. مباراة مصر وليبيا فى التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم

محطة تل أبيب

المزيد

قاضى قضاة فلسطين يحذر من نية مؤسسات صهيونية انتهاك حرمة مقبرة إسلامية بالقدس

قوات الاحتلال تعتقل فلسطينيًا بالأغوار الشمالية

«حماس» تحذر من تداعيات إضراب أسرى فلسطينيين فى سجون الاحتلال