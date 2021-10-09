جامعة قناة السويس تستضيف ماراثون «تحيا مصر»

استضافت جامعة قناه السويس ماراثون "تحيا مصر" مع بداية الساعات الأولى من صباح السبت الموافق ٩ أكتوبر، حيث أعلن الدكتور أحمد زكي رئيس جامعة قناة السويس عن إنطلاق الماراثون تحت شعار "أكتوبر العزة والكرامة" من أمام كارفور.

ماراثون «تحيا مصر»

وأشار زكى إلى أن الماراثون يأتي انطلاقاً من توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتفعيل الأنشطة الطلابية لطلاب الجامعات المصرية مع بداية العام الدراسي الجديد ٢٠٢١-٢٠٢٢ .

وتحت رعاية كل من الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس مجلس إدارة الاتحاد الرياضى المصرى للجامعات، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، بتنظيم الاتحاد الرياضى للجامعات بالتعاون مع جامعة قناة السويس وإشراف عام الدكتور أحمد زكى رئيس الجامعة والدكتور محمد صبحي حسانين نائب رئيس الاتحاد الرياضى المصرى للجامعات بحضور الدكتور عمرو حداد مساعد وزير الشباب والرياضة.

ماراثون «تحيا مصر»

وبإشراف تنفيذى الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور هشام الجيوشى سكرتير عام الاتحاد الرياضى المصرى للجامعات والدكتور محمد غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية والدكتور أحمد كمال مستشار اللجنة الرياضية بالجامعة.

بمشاركة الدكتورة ماجدة هجرس نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والسادة عمداء الكليات والسيدة هدى فرج أمين عام الجامعة ووكلاء الكلية ومنسقى الأنشطة الطلابية والاتحادات الطلابية وفريق متطوعى جامعة قناة السويس scu v وأسرة طلاب من أجل مصر وجميع العاملين بالإدارة العامة لرعاية الشباب كما شارك طلاب ذوي الاحتياجات الخاصة بفعاليات الماراثون.

ثم توجه الدكتور أحمد زكى رئيس الجامعة ومرافقيه إلى أرض الجوالة لحضور مراسم تحية العلم إيذانًا ببداية العام الدراسى الجديد، موجهًا كلمته لأبنائه الطلاب بضرورة ممارسة الأنشطة الطلابية بالتوازي مع العملية التعليمية.

ماراثون «تحيا مصر»

كما حرص زكي على تقديم التهنئة للقوات المسلحة وجموع الشعب المصرى وطلاب جامعتنا بمناسبة الذكرى العزيزة على قلوب الجميع، ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة التى استعادت فيها مصر الأرض والعزة والكرامة وضرب فيها الجندى المصرى مثالاً للتضحية والفداء من أجل الحفاظ على مقدرات الوطن، مؤكدا مشاركة الوزارة فى احتفالات أكتوبر المجيدة من خلال إقامة الاحتفالات والندوات الحوارية على مستوى جميع محافظات الجمهورية بمشاركة أبناء الوطن، لتوعيتهم بقيمة هذا النصر العظيم والدروس المستفادة من حرب أكتوبر المجيدة، وعرض بطولات القوات المسلحة الباسلة التي استطاعت إلحاق الهزيمة بالعدو واستعادة الأرض وتسطير تاريخ مجيد بدماء الشهداء وشجاعة الأبطال.

وتابع زكى جولته داخل الحرم الجامعى بمشاهدة نهائيات البطولة الشاطئية الأولى للجامعات بمشاركة ٨ قطاعات وأشار زكى إلى أن المهرجان يهدف إلى بث روح المنافسة الشريفة بين المتسابقين والروح الرياضية، وشغل أوقات فراغ الشباب، بما هو نافع ومفيد، ونشر الألعاب على ضفاف قناة السويس، بما يحقق الجذب السياحى وإلقاء الضوء على أهمية الرياضة والمسابقات.

كما أعلن رئيس الجامعة انطلاق فاعليات مبادرة طالب جامعى رياضى.

ماراثون «تحيا مصر»

مشيرا إلى أن المبادرة تهدف إلى إعداد قيادات شبابية كسفراء لتوعية المجتمع الطلابي بالجامعات والمعاهد المصرية بضرورة الالتزام بمجتمع رياضي صحي خالٍ من الأمراض، فضلا عن تفعيل دور الأنشطة الطلابية في بناء القائد الفعال، والتوعية بأهمية الرياضة في الحد من الأمراض و الأوبئة والوقاية منها.

وأضاف الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن الجامعة اتخذت كافة استعداداتها لاستقبال وفود الجامعات المشاركة، تزامناً مع احتفالات أكتوبر المجيدة التى انطلقت بجامعة القناة منذ الساعات الأولى من اليوم الأول للدراسة وتستمر بجولة بالدراجات داخل الحرم الجامعى ومباراة تنس طاولة وكرة القدم الخماسي .