تشيع جثمان طالبتين توفيا في حادث خلال ذهابهم إلى المدرسة بالبحيرة

شيع الآلاف من أهالي قرية شبرا النونة التابعة لمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، قبل قليل، جثمان طالبتين توفيا في حادث خلال ذهابهم إلى المدرسة صباح اليوم السبت، في أولي بدء العام الدراسي الجديد.

صورة من الحدث

حيث خيم الحزن الشديد على أهالي القرية واتشحت السيدات بالسواد، وسط انهيار المشيعون والمشاركون في الجنازة، وطالب أهالي القرية بتوسعة الطريق ورصفه.

وكان طالبتين بالمرحلة الإعدادية لقيا مصرعهما في الحال، بينما أصيب طالبة أخري بإصابات متفرقة في أنحاء الجسم، اليوم السبت، جراء وقوع حادث سير أثناء ذهابهم للمعهد الأزهري، في أولي أيام العام الدراسى الجديد، وتم نقل الجثتين لثلاجة حفظ الموتى بمستشفى إيتاي البارود المركزي، والمصابة لذات المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

صورة من الحدث

وتلقي اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة إيتاي البارود، يفيد بوقوع حادث عبور مشاه بسيارة نقل بطريق النبيرة - شبرا النونة، مما نتج عنه وفاة طالبتين وإصابة آخر أثناء ذهابهم للمعهد الأزهرى.

الضحايا هن:- حنين عوض، 13 عاما، اسراء مدحت، 13 عاما، بينما أصيبت جهاد أشرف محمد، 13 عاما، ، وتم نقلها لذات المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيقات.

كما أصيب 8 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، اليوم السبت، جراء وقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي بالكيلو 130 بالطريق الصحراوي " القاهرة – الأسكندرية"، اتجاه القاهرة بدائرة مركز شرطة وادي النطرون بمحافظة البحيرة.



وتلقى اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث علي الطريق الصحراوي بدائرة مركز شرطة وادي النطرون وعلي الفور انتقل ضباط المباحث لمكان الحادث وبالفحص تبين وقوع تصادم بين سيارتين ملاكي باتجاه القاهرة بالكيلو 130 وأسفر الحادث عن إصابة 8 أشخاص وتم نقلهم لمستشفي وادي النطرون المركزي لتلقي العلاج اللازم.

والمصابون هم كل من:" هالة حسنى حسن، ٤ سنوات، هيام عصام ذكى، 30 عامًا، حسنى احمد حسن، 30 عامًا، شيماء عبد الله علد اللطيف، 39 عامًا، حسام فاروق جابر، ٤٦ عامًا، اثر حسام فاروق، 4 سنوات، آسيا حسام فاروق، ٥ سنوات،أسامة حسن أحمد، ٢٤ عامًا، وجارى عمل الاسعافات الاولية والفحوصات اللازمة.

وتحرر المحضر اللازم تمهيدًا للعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.