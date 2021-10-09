%7.7 زيادة فى قيمة المبالغ المودعة بصندوق توفير البريد عام 2020-2021

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم السبت، بياناً صحفياً بمناسبة اليوم العالمي للبريد، الذي يوافق 9 أكتوبر من كل عام، ويوافق هذا تاريـخ تأسيس الاتحاد البريدي العالمي الذي أنشئ عام 1874 ويعتبر المنتدى الرئيسي للتعاون بين القطاعات البريدية في سائر الدول، ويهدف الاتحاد إلى ضمان وجود شبكة عالمية تضع قواعد لتبادل البريد الدولي ويقدم توصيات لتحفيز النمو في الخدمات المالية وتحسين جودة الخدمة للعملاء تحت شعار "الابتكار والتكامل والاندماج".

َوأظهرت بيانات جهاز الإحصاء، أن قيمة المبالغ المودعة فى صندوق توفير البريد بلغت 103.1 مليار جنيه عام 2020/ 2021 مقابل 95.7 مليار جنيه عام 2019 / 2020 بزيادة بلغت نسبتها 7.7٪.

وبلغت قيمة المعاشات المنصرفة من المكاتب البريدية 78.4 مليار جنيه عام 2020 / 2021 مقابل 84.2 مليار جنيه عام 2019 / 2020 بانخفاض بلغ نسبته 6.9٪، كما بلغت قيمة المبالغ المودعة بالشيكات البريدية 142.3 مليار جنيه عام 2020 / 2021 مقابل 136.9 مليار جنيه عام 2019/ 2020 بزيادة بلغت نسبتها 4٪.

وسجلت قيمة الطوابع المباعة والنماذج بالوحدات البريدية 266.5 مليـون جنيـه عـام 2020 / 2021 مقابل 239.3 مليـون جنيه عام 2019 / 2020 بزيادة بلغت نسبتها 11.1٪.

وبلغ عدد المراسلات الداخلية المسجلة بالوحدات الحكومية 55.2 مليون نموذج عام 2020 / 2021 مقابل 23.2 مليون نموذج عام 2019 / 2020 بزيادة بلغت نسبتها 138٪.

وبلغ عدد مكاتب الخدمات البريدية 4060 مكتب عام 2020 / 2021 مقابل 3973 مكتبا عام 2019/ 2020 بزيادة بلغت نسبتها 2.2٪.

كما بلغ عدد وحدات خدمة الدفع الإلكتروني التي تؤدي خدمة على مستوى الجمهورية 19896 وحدة عام 2020 / 2021 مقابل 3950 وحدة عام 2019/ 2020 بزيادة بلغت نسبتها 403.7٪ وهو نظام آلي يتيح القدرة على إجراء المعاملات المالية والاستعلام عن الرصيد.