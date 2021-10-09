السبت 09 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

%7.7 زيادة فى قيمة المبالغ المودعة بصندوق توفير البريد عام 2020-2021

الجهاز المركزي للتعبئة
الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم السبت، بياناً صحفياً بمناسبة اليوم العالمي للبريد، الذي يوافق 9 أكتوبر من كل عام، ويوافق هذا تاريـخ تأسيس الاتحاد البريدي العالمي الذي أنشئ عام 1874 ويعتبر المنتدى الرئيسي للتعاون بين القطاعات البريدية في سائر الدول، ويهدف الاتحاد إلى ضمان وجود شبكة عالمية تضع قواعد لتبادل البريد الدولي ويقدم توصيات لتحفيز النمو في الخدمات المالية وتحسين جودة الخدمة للعملاء تحت شعار "الابتكار والتكامل والاندماج".        

َوأظهرت بيانات جهاز الإحصاء، أن قيمة المبالغ المودعة فى صندوق توفير البريد بلغت 103.1 مليار جنيه عام 2020/ 2021 مقابل 95.7 مليار جنيه عام 2019 / 2020 بزيادة  بلغت نسبتها 7.7٪.

وبلغت قيمة المعاشات المنصرفة من المكاتب البريدية 78.4 مليار جنيه عام 2020 / 2021 مقابل 84.2 مليار جنيه عام 2019 / 2020 بانخفاض بلغ نسبته 6.9٪، كما بلغت قيمة المبالغ المودعة بالشيكات البريدية 142.3 مليار جنيه عام 2020 / 2021 مقابل 136.9 مليار جنيه عام 2019/ 2020 بزيادة بلغت نسبتها 4٪.

وسجلت قيمة الطوابع المباعة والنماذج بالوحدات البريدية 266.5 مليـون جنيـه عـام 2020 / 2021 مقابل 239.3 مليـون جنيه عام 2019 / 2020 بزيادة بلغت نسبتها 11.1٪.

وبلغ عدد المراسلات الداخلية المسجلة بالوحدات الحكومية 55.2 مليون نموذج عام 2020 / 2021 مقابل 23.2 مليون نموذج عام 2019 / 2020 بزيادة بلغت نسبتها 138٪.

وبلغ عدد مكاتب الخدمات البريدية 4060 مكتب عام 2020 /  2021 مقابل 3973 مكتبا عام 2019/ 2020 بزيادة بلغت نسبتها 2.2٪.

كما بلغ عدد وحدات خدمة الدفع الإلكتروني التي تؤدي خدمة على مستوى الجمهورية 19896 وحدة عام 2020 / 2021 مقابل  3950 وحدة عام 2019/ 2020 بزيادة بلغت نسبتها 403.7٪ وهو نظام آلي يتيح القدرة على إجراء المعاملات المالية والاستعلام عن الرصيد.

الاحصاء البريد مبالغ معاشات مكاتب الخدمات البريدية

رئيس التحرير

وائل لطفي

السادات.. الرئيس الذى استشهد مرتين

الأكثر قراءة

حقيقة وجود صور ساخرة بمنهج الأحياء للصف الثالث الثانوى

وزير الكهرباء لـ«الدستور»: ملتزمون بأسعار الشرائح المعلنة حتى عام 2025

«اديني الواجب عايز أروح».. «أحمد وحيد» صاحب أطرف واقعة في بداية الدراسة بالدقهلية (القصة الكاملة)

مدبولى: عازمون على الانتهاء من مشروعات التطوير بالقاهرة فى أقرب وقت

«يا فاتنى».. حماقى يحضر مفاجأة للجمهور فى الألبوم الجديد (خاص)

%7.7 زيادة فى قيمة المبالغ المودعة بصندوق توفير البريد عام 2020-2021

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سمر عادل

الاقتصاد العالمى.. أزمات متتالية

مؤمن المحمدي

أعظم مباراة فى الكاس

علي سعدة

حوار القيم النبيلة

د. منى حلمى

أنا قلبى دليلى قاللى ده أنور وجدى

منى رجب

تونس تستعيد ثوب التقدم خلال شهر انتصار مصر

د. بهي الدين مرسي

مصطلح "العالم الثالث".. أهو مسمى تنمَر أممي أم تصنيف سياسي؟

ثروت الخرباوي

مواجهة مشروع الإخوان بين الجد والهزل

ماجد حبته

الأقصى.. صلوات شيطانية!

صور

وزير التعليم العالي يتفقد جامعة عين شمس

عمر مرموش يسجل هدف مصر الأول فى شباك ليبيا

الشوط الأول.. مباراة مصر وليبيا فى التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم

محطة تل أبيب

المزيد

قاضى قضاة فلسطين يحذر من نية مؤسسات صهيونية انتهاك حرمة مقبرة إسلامية بالقدس

قوات الاحتلال تعتقل فلسطينيًا بالأغوار الشمالية

«حماس» تحذر من تداعيات إضراب أسرى فلسطينيين فى سجون الاحتلال