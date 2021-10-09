تفاصيل وأسعار تذاكر حفل «ويجز» المقبل بمركز المنارة

يستعد مطرب الراب “ويجز” لاحياء حفل غنائي ضخم، يوم 29 أكتوبر الجاري على خشبة المسرح المكشوف بمركز المنارة الدولي للمؤتمرات بالتجمع الخامس.

وطرحت الشركة المنظمة للحفل التذاكر للجمهور على فئتين وجاء أسعار الفئة الأولى بمبلغ 500 جنيها مصريا، أما الفئة الثانية طرحت بمبلغ 300 جنيها مصريا، والمقرر أن يفتح أبواب الحفل للجمهور في تمام الساعة الخامسة مساء.

ومن المقرر أن يقدم "الرابر" الشاب "ويجز" خلال الحفل باقة متنوعة من أشهر أغانيه القديمة والحديثة ومنها:"دورك جي، بورش، أسياد الصوت، مش فير، علي بابا، سكرتي"، وغيرها من الأغنيات.



وكان مطرب الراب قد أحيا مؤخرا حفلا غنائيا عبر الإنترنت "أونلاين" عن طريق منصة “منلي” ضمن فعاليات حفلات الصيف في يوم 28 سبتمبر الماضي.

- آخر أعماله الغنائية

وكان المطرب قد طرح خلال الأسابيع الماضية أحدث أعماله الغنائية بعنوان “عفاريت الأسفلت” وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، وبعد إطلاقها وتصدر “ويجز” المحتويات الرائجة بأغنية “عفاريت الأسفلت” حيث احتل المركز الرابع في تريند موقع الفيديوهات “يوتيوب” وحققت الأغنية بعد ما يقرب من 6 ملايين مشاهدة.

ومن أغنيات ويجز الأخيرة والتي طرحها بالتعاون مع الفايف مؤخرا أغنية بعنوان “خد وهات”، وحققت الأغنية نسبة مشاهدة تخطت الـ 3 ملايين مشاهدة، كما طرح ويجز أغنية “أسياد الصوت” والتي حققت نجاحا كبيرا وتخطت نسبة مشاهدتها أكثر من 5 ملايين مشاهدة عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات “يوتيوب”.