أمين الفتوى: هناك 4 مواضع لرفع اليدين في الصلاة

قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن رفع اليدين في الصلاة هيئة من هيئات الصلاة، لو فعلها الإنسان يكون قد أداها كاملة، كما وردت في السنة، وإن لم يفعلها فصلاته صحيحة ولا حرج في ذلك.

أضاف في رده على سؤال ورد إليه عبر البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك" من سائلة تقول: "ما هى مواضع رفع اليدين في الصلاة؟ أن رفع اليدين عند فقهاء الشافعية يكون في 4 مواضع في الصلاة، كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، وهى:

الموضع الأول: عند تكبيرة الإحرام، حيث يقوم المصلى برفع الإبهام محاذي للأذن ويكبر.

الموضع الثاني: عند تكبيرة الركوع " الله أكبر"

الموضع الثالث: يكون عندما يقول الإنسان "سمع الله لمن حمده ويزل بالركعة.

الموضع الرابع: بعد التشهد ويقوم للركعة الثالثة يكبر ويرفع يده، ولا يوجد رفع لليدين بعد ذلك.



طريقة التواصل مع دار الإفتاء

وحددت الإفتاء طرق التواصل لطلب الفتاوى، من داخل مصر يمكن الاتصال من التليفون الأرضي أو المحمول بالرقم المختصر (107)، وتعمل هذه الخدمة من 9 صباحًا حتى 9 مساءً يوميًّا عدا الجمعة، كما يمكن الاتصال عن طريق التليفون التالي 0020225970400 من خارج مصر، وتعمل هذه الخدمة من 9 صباحًا حتى 9 مساءً يوميًّا عدا الجمعة فاكس: 25926143، مع ترك رقم الهاتف في نهاية الرسالة.

كما تبث عبر صفحتها على موقع «فيسبوك» يوميًا من الأحد حتى الأربعاء، من خلال نخبة من أكفأ علماء الدار المتخصصين في الدراسات الشرعية، للرد على كل الأسئلة والاستفسارات الخاصة بالمسلمين في أنحاء العالم، كما تقوم بمناقشة بعض القضايا المجتمعية وتقدم معالجة لها، إضافة إلى الفتاوى المتخصصة التي تصدرها، سواء المتعلقة بالرياضة أو الأقليات المسلمة أو المسنين.