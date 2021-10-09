«تعليم دمياط» تكرم أبناء شهداء الجيش والشرطة في أول يوم دراسي

كرم عادل عبد التواب عثمان، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، أبناء الشهداء من القوات المسلحة والشرطة المصرية، في أول أيام العام الدراسي الجديد، بمصاحبة كلا من المقدم عمر الشريف والرائد عمرو الشورى والملازم أول زياد الحفناوي، الذين صاحبوا أبناء شهداء الوطن من منازلهم إلى المدارس المقيدين بها لتعميق الشعور لديهم ولذويهم بحرص الدولة على رعايتهم، ما يحقق أصداء إيجابية بنفوسهم تدفعهم لاستكمال مسيرتهم التعليمية بنجاح وذلك للسنة الثالثة على التوالي.

وألقى عبدالرازق الزيني، وكيل المديرية، كلمة فى تابور الصباح بمدرسة الدكتور محمد حسن الزيات الابتدائية عن حرب أكتوبر ١٩٧٣ وفضل شهداء الوطن الذين ضحوا بأرواحهم من أجل رفعة وسلامة وطننا الغالي مصر.

وفي نفس الوقت بمدرسة دمياط التجريبية المطورة، ألقى عبد العليم جمعة، مدير عام إدارة دمياط كلمة عن حرب أكتوبر ١٩٧٣ ودور الشهيد الذي ضحى بنفسه من أجل رفعة الوطن وسلامة أراضيه.

وأكد عادل عثمان، وكيل وزارة التربية والتعليم، أنه انتهت المدارس من أعمال الصيانة البسيطة والتى تشمل الدهانات وصيانة دورات المياه وأعمال الكهرباء وأعمال تشجير وتجميل المبانى والمداخل وأعمال التطهير والتعقيم بالتنسيق مع الوحدات المحلية، وكذا استلام الكتب المدرسية من المخازن التعليمية، كما انتهي المعلمين والعاملين من تلقي لقاح «كورونا» بنسبة (٩٩% ) حفاظا على الصحة العامة لجميع أعضاء العملية التعليمية، واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية والمحافظة على التباعد الاجتماعي بين الطلاب داخل الفصول حفاظا على السلامة العامة.

وأضاف وكيل الوزارة، أن محافظ دمياط وجهت بتوفير كل ما من شأنه جذب وتشجيع الطلاب على البقاء فى المدرسة وذلك من خلال ممارسة الأنشطة بمختلف أنواعها وتنفيذ مسابقات أوائل الطلبة بمختلف مراحل التعليم فضلا عن العمل على رفع الوعى الثقافى لدى الطلاب وزيادة عدد المساحات الخضراء وعدد الأشجار بالمدارس، مشددا على الالتزام بالدقة والمصداقية المهنية والشفافية وتقدير المسؤولية فى العمل والتحلى بالجدية والالتزام خلال المرحلة الاستعدادية وأثناء العام الدراسي الجديد، متمنيا كل التوفيق والسداد لجميع الطلاب والمعلمين.