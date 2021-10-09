السبت 09 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«تعليم دمياط» تكرم أبناء شهداء الجيش والشرطة في أول يوم دراسي

تعليم دمياط تكرم
تعليم دمياط تكرم أبناء شهداء الجيش والشرطة

كرم عادل عبد التواب عثمان، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، أبناء الشهداء من القوات المسلحة والشرطة المصرية، في أول أيام العام الدراسي الجديد، بمصاحبة كلا من المقدم عمر الشريف والرائد عمرو الشورى والملازم أول زياد الحفناوي، الذين صاحبوا أبناء شهداء الوطن من منازلهم إلى المدارس المقيدين بها لتعميق الشعور لديهم ولذويهم بحرص الدولة على رعايتهم، ما يحقق أصداء إيجابية بنفوسهم تدفعهم لاستكمال مسيرتهم التعليمية بنجاح وذلك للسنة الثالثة على التوالي.

وألقى عبدالرازق الزيني، وكيل المديرية، كلمة فى تابور الصباح بمدرسة الدكتور محمد حسن الزيات الابتدائية عن حرب أكتوبر ١٩٧٣ وفضل شهداء الوطن الذين ضحوا بأرواحهم من أجل رفعة وسلامة وطننا الغالي مصر.

وفي نفس الوقت بمدرسة دمياط التجريبية المطورة، ألقى عبد العليم جمعة، مدير عام إدارة دمياط كلمة عن حرب أكتوبر ١٩٧٣ ودور الشهيد الذي ضحى بنفسه من أجل رفعة الوطن وسلامة أراضيه.

وأكد عادل عثمان، وكيل وزارة التربية والتعليم، أنه انتهت المدارس من أعمال الصيانة البسيطة والتى تشمل الدهانات وصيانة دورات المياه وأعمال الكهرباء وأعمال تشجير وتجميل المبانى والمداخل وأعمال التطهير والتعقيم بالتنسيق مع الوحدات المحلية، وكذا استلام الكتب المدرسية من المخازن التعليمية، كما انتهي المعلمين والعاملين من تلقي لقاح «كورونا» بنسبة (٩٩% ) حفاظا على الصحة العامة لجميع أعضاء العملية التعليمية، واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية والمحافظة على التباعد الاجتماعي بين الطلاب داخل الفصول حفاظا على السلامة العامة.

وأضاف وكيل الوزارة، أن محافظ دمياط وجهت بتوفير كل ما من شأنه جذب وتشجيع الطلاب على البقاء فى المدرسة وذلك من خلال ممارسة الأنشطة بمختلف أنواعها وتنفيذ مسابقات أوائل الطلبة بمختلف مراحل التعليم فضلا عن العمل على رفع الوعى الثقافى لدى الطلاب وزيادة عدد المساحات الخضراء وعدد الأشجار بالمدارس، مشددا على الالتزام بالدقة والمصداقية المهنية والشفافية وتقدير المسؤولية فى العمل والتحلى بالجدية والالتزام خلال المرحلة الاستعدادية وأثناء العام الدراسي الجديد، متمنيا كل التوفيق والسداد لجميع الطلاب والمعلمين.

 

 

محافظ دمياط محافظة دمياط دمياط الدكتورة منال عوض تعليم دمياط

رئيس التحرير

وائل لطفي

السادات.. الرئيس الذى استشهد مرتين

الأكثر قراءة

وزير الكهرباء لـ«الدستور»: ملتزمون بأسعار الشرائح المعلنة حتى عام 2025

حقيقة وجود صور ساخرة بمنهج الأحياء للصف الثالث الثانوى

«اديني الواجب عايز أروح».. «أحمد وحيد» صاحب أطرف واقعة في بداية الدراسة بالدقهلية (القصة الكاملة)

مدبولى: عازمون على الانتهاء من مشروعات التطوير بالقاهرة فى أقرب وقت

72 مليون مستخدم لخدمات الإنترنت الأرضي والموبايل في مصر

وزير التعليم يوجه رسالة لأولياء الأمور والمعلمين والطلاب عبر «الدستور»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

أعظم مباراة فى الكاس

علي سعدة

حوار القيم النبيلة

د. منى حلمى

أنا قلبى دليلى قاللى ده أنور وجدى

منى رجب

تونس تستعيد ثوب التقدم خلال شهر انتصار مصر

د. بهي الدين مرسي

مصطلح "العالم الثالث".. أهو مسمى تنمَر أممي أم تصنيف سياسي؟

ثروت الخرباوي

مواجهة مشروع الإخوان بين الجد والهزل

ماجد حبته

الأقصى.. صلوات شيطانية!

عفاف السيد

عودة الروح

صور

وزير التعليم العالي يتفقد جامعة عين شمس

عمر مرموش يسجل هدف مصر الأول فى شباك ليبيا

الشوط الأول.. مباراة مصر وليبيا فى التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم

محطة تل أبيب

المزيد

قوات الاحتلال تعتقل فلسطينيًا بالأغوار الشمالية

«حماس» تحذر من تداعيات إضراب أسرى فلسطينيين فى سجون الاحتلال

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تتوجه إلى إسرائيل فى زيارة وداع