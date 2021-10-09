السبت 09 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

مصر

وزير الزراعة ومحافظ الغربية يتفقدان إنشاء مركز الخدمات ضمن «حياة كريمة»

السيد القصير وزير
السيد القصير وزير الزراعة

تفقد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، الأعمال الإنشائية الخاصة بمركز الخدمات الزراعية بقرية نهطاي بمركز زفتى، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتطوير الريف المصري وتحسين مستوى معيشة صغار المزارعين والمربين.

وتقدم القصير بالتهنئة إلى الشعب المصري والقوات المسلحة المصرية  الباسلة بمناسبة احتفالات نصر أكتوبر العظيم، كما تقدم بالتهنئة إلى أبناء محافظة الغربية بمناسبة احتفال المحافظة بعيدها القومي، كما توجه بالشكر إلى كافة القائمين والعاملين بالمشروع، وحثهم على سرعة الإنجاز، لأهمية هذه المبادرة ومشروعاتها لتحقيق التنمية الشاملة.

وأكد وزير الزراعة أن مبادرة حياة كريمة والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتنفذها الحكومة بتكلفة تزيد على ٧٠٠ مليار جنيه، ستغير من وجه الحياه الريف المصري، حيث تهدف في الأساس إلى تطوير وتنمية قرى الريف المصري، وتحسين مستوى الخدمات التي تقدم لأبناءه، ورفع العبء عن كاهلهم، وخاصة في المناطق الأكثر احتياجا للخدمات، بما يساهم في تحقيق التنمية الشاملة بالتجمعات الريفية والقضاء على الفقر متعدد الأبعاد لتوفير حياة كريمة مستدامة للمواطنين على مستوى الجمهورية، والارتقاء بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي والبيئي لهم.

وأوضح القصير أن مشروعات المبادرة تتم بسرعة متناهية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لافتا إلى أن مراكز الخدمات الزراعية المتكاملة التي يتم تنفيذها حاليا، ذات طبيعة خاصة، لذلك تم فصلها عن مجمع الخدمات الحكومية، حيث ستشمل كافة الخدمات الزراعية والبيطرية، وكل الخدمات التي يقدمها القطاع الزراعي، وذلك لتقديم خدمات متميزة ذات جودة عالية، ووقت غير مسبوق، للتيسير على المزارعين والمربيين.

ومن جهته، قال الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، إن مبادرة حياة كريمة، يتم تنفيذها بمحافظة الغربية في العديد من المجالات المختلفة، من زراعة وصحة وتعليم وشباب وغيره من الخدمات المختلفة التي تستهدف تنمية قرى الريف، وتقديم خدمات متميزة، لافتا إلى أنه يتم المتابعة المستمرة للانشاءات الخاصة بالمبادرة في القرى المستهدفة بالمحافظة، لسرعة إنجازها، بهدف رفع كفاء الخدمات المقدمة للمواطنين وتطوير البنية التحتية بالقرى الأكثر احتياجا على مستوى قرى ومراكز المحافظة.

وفي سياق متصل، افتتح السيد القصير وزير الزارعة واستصلاح الأراضي، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، وعلاء فاروق رئيس مجلس ادارة البنك الزراعي المصري، فرعين مطورين للبنك أحدهما بمدينة سمنود، والآخر بقرية أبوصير، بهدف تقديم خدمات متطورة متميزة للمزراعين والمربيين والتيسير عليهم.

وزير الزراعة ومحافظ الغربية يتفقدان الاعمال الإنشائية لمركز الخدمات الزراعية ضمن مبادرة حياة

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وائل لطفي

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