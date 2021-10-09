توقيع الكشف الطبي على 1984 مواطنا بقرية السلسلة بكوم أمبو

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الجهود المبذولة لأعمال القوافل الطبية للكشف والعلاج المجاني للمواطنين بقرية السلسلة التابعة لمركز كوم أمبو.

وأكد محافظ أسوان أن تنظيم هذه القوافل يأتى ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة" لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.

قافلة طبية في اسوان

ومن جانبه أوضح الدكتور إيهاب حنفي وكيل وزارة الصحة بأسوان بأن أعمال القافلة الطبية استمرت على مدار يومين داخل قرية السلسلة حيث نجحت في إجراء الكشف الطبي لـ 1984 مواطن ومواطنة.

وأشار إلى أن القافلة ضمت عدة خدمات علاجية للمواطنين بعدد من التخصصات المختلفة ، بالإضافة لعمل التحاليل الطبية، وعقد ندوات توعية للأهالي بإشراف من الدكتور طارق صبح منسق القوافل العلاجية المتنقلة بالمديرية.

قافلة طبية في اسوان

جدير بالذكر أن في إطار السعي الجاد للحفاظ على الممتلكات العامة وخاصة المعدات والسيارات أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته بالمتابعة الدورية والمراجعة المستمرة للحالة الفنية لأسطول السيارات والحافلات التابعة للحملة الميكانيكية للمحافظة لسرعة التعامل مع المواقف الطارئة.

قافلة طبية في اسوان

وقام اللواء حازم عزت السكرتير العام للمحافظة بتفقد المعدات والمركبات أثناء اصطفافها أمام مبنى ديوان عام المحافظة للاطمئنان على الكفاءة الفنية لمختلف مكوناتها حتى يتسنى القيام بأداء كافة المهام والواجبات المطلوبة على الوجه الأكمل ضمن منظومة العمل داخل الديوان العام.

وشدد السكرتير العام أثناء لقائه بسائقي الحملة الميكانيكية على ضرورة الحفاظ على المعدات ، مع إجراء التحاليل الدورية لهم ، والتنبيه المستمر للإلتزام التام بمواعيد العمل والسرعات المقررة من أجل الحفاظ على سلامتهم ، وكذا سلامة المركبات التي يستقلونها.

قافلة طبية في اسوان

ووجه مسئولى الحملة الميكانيكية والفنيين بأنه سيتم بشكل دوري تنظيم هذا الاصطفاف للمتابعة الفنية المتواصلة للمعدات والمركبات وتوافر المستلزمات الضرورية بها لاستخدامها في حالة الطوارئ وذلك من أجل عملها بالكفاءة المطلوبة، مع أهمية حصر السيارات والمركبات التى تحتاج إلى إجراء أعمال الصيانة بها للقيام برفع كفاءتها لتحقيق الجودة المطلوبة لها وبما يساهم في استقرار منظومة العمل على أكمل وجه.