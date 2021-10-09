محافظ مطروح يوجه بإزالة الإشغالات من محيط المدارس قبل انطلاق الدراسة

وجه اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بالاستعداد الجيد لاستقبال العام الدراسي الجديد الذي ينطلق غدا الأحد بالمحافظة، مشددا على تكثيف جهود إزالة كافة الإشغالات بمحيط المدارس التعليمية والمعاهد الأزهرية حرصا على تهيئة المناخ والجو الملائم والأمن للطلاب، بالتعاون مع مديرية أمن مطروح.

وأوضح محافظ مطروح أن نظم قسم شرطة مرافق مطروح بالتعاون مع مجلس مدينة مرسى مطروح حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بمحيط المدارس بمدينة مرسى مطروح.

وأضاف أنه تم إزالة الإشغالات والمخالفات على جميع الأسوار بمحيط مجمع مدارس المجاهد حميد عطيوة علواني بالكيلو 1، ومجمع مدارس زاهر جلال وعادل الصفتي والشهيد المعناوي وباحثة البادية والشهيد طه ساطور، والمعهد الديني بشارع علم الروم، ومجمع مدارس أبوبكر الصديق.

وأكد على أنه تم تحرير المحاضر اللازمة والتحفظ على 178 حالة مضبوطات وإعدام المتهالك منها، مع استمرار المرور الدوري على جميع المدارس والتأكد من خلوها من أي إشغالات أو باعة جائلين.

وكان قال عاطف سلامة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح خلال حديث سابق لـ"الدستور"، إنه تم الاستعداد لانطلاق العام الدراسي الجديد، حيث أن محافظة مطروح بها 806 مدراس ابتدائي وإعدادي وثانوي وتعليم فني وتعليم مجتمعي تضمنت المدارس 81 رياض أطفال، 249 مدرسة ابتدائية، 142 مدرسة اعدادية، 21 مدرسة ثانوية، 26 مدرسة ثانوية فنية، 1 مدرسة إعدادي مهني، 4 مدارس صناعي مهني، 242 مدرسة الفصل الواحد، 27 مدرسة للتربية الخاصة بالإضافة إلي 13 مدرسة جديدة.

وأضاف أنه تم تطوير ورفع كفاءة 15 مدرسة في مدن مرسى مطروح، الضبعة، الحمام، براني، سيوة بالإضافة إلى إنشاء 13 مدرسة جديدة ودخولها الخدمة العام الحالي من بينهم 3 مدارس بقرى حياة كريمة.