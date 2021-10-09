السبت 09 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«إديني الواجب عايز أروح».. «أحمد وحيد» صاحب أطرف واقعة في بداية الدراسة بالدقهلية (القصة الكاملة)

الطالب
الطالب

طفل لطيف أثار الجدل على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» فى أول يوم للدراسة وذلك أثناء جولة محافظ الدقهلية  لتفقد بعض مدارس المحافظة.

 وخلال تفقد المحافظ لأحد الفصول قام طفل بالبكاء له قائًلا:« إديني الواجب أنا عايز أروح» ، وبعدها تم تداول الفيديو عبر صفحات "فيسبوك".

و توصلت «الدستور» لمعلومات الخاصة وهو الطفل أحمد وحيد بالصف الأول الابتدائي فى مدرسة منية سندوب الابتدائية  بمحافظة القليوبية، وقال محمد مصطفى مدير المدرسة في تصريح خاص لـ «الدستور»، تفاجئنا بموقف الطفل أمام المحافظ ولكن هذا شئ طبيعى فهو فى الصف لأول الابتدائي وهذا أول يوم له في حياته في الدراسة.

- مدير المدرسة: نعمل على احتواء الأطفال في مثل هذه المواقف

و أضاف مدير المدرسة خلال تصريحاته لـ «الدستور»، فى مثل هذه المواقف نعمل على احتواء الاطفال لنكون بديًلا للأب والأم، وهذا ما فعلته المعلمة ميرفت وهى معلمة الطفل التى قامت بإحتوائه فى هذا الموقف قائًلا :« معندناش ضرب ولو طفل بيعيط بنحتويه ولو فشلنا نقوم باستدعاء الاخصائية الاجتماعية وتبقي آخر حلولنا التواصل مع ولى الأمر حتى يأتى ويعمل على تهدئه طفله».

 و أشار مدير المدرسة أنه عندما بكى الطفل، أمر جميع الطلاب بالتصفيق له ودعمه قائًلا:« لازم ندعمهم علشان يحبوا المدرسة ومنضربهمش أو نتصرف معاهم تصرف غير لائق». 

 

وانطلق اليوم السبت أول أيام العام الدراسي الجديد 2021-2022 في 12 محافظة ، هي الفيوم وبنى سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان وشمال سيناء وكفرالشيخ والبحيرة والإسماعيلية، وعدد من المدارس المصرية اليابانية والخاصة عربى ولغات، بالإضافة للمدارس التابعة للكنيسة المصرية.

وتبدأ الدراسة غدا الأحد بمدارس القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية والشرقية والغربية والمنوفية ودمياط وبورسعيد والسويس والبحر الأحمر والوادى الجديد وجنوب سيناء ومطروح.

سوهاج محافظ الدقهلية العام الدراسي المدرسة المدارس المصرية اليابانية مدارس القاهرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

السادات.. الرئيس الذى استشهد مرتين

الأكثر قراءة

مواعيد حضور وانصراف الطلاب 2022 في العام الدراسي الجديد

مدبولى: عازمون على الانتهاء من مشروعات التطوير بالقاهرة فى أقرب وقت

الحبس سنتين وغرامة 100 ألف جنيه للمتهمين فى قضية «اسجد للكلب»

«إديني الواجب عايز أروح».. «أحمد وحيد» صاحب أطرف واقعة في بداية الدراسة بالدقهلية (القصة الكاملة)

وزير التعليم يوجه رسالة لأولياء الأمور والمعلمين والطلاب عبر «الدستور»

«المترو»: إتاحة تحميل استمارة اشتراكات الطلاب إلكترونيًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

تونس تستعيد ثوب التقدم خلال شهر انتصار مصر

د. بهي الدين مرسي

مصطلح "العالم الثالث".. أهو مسمى تنمَر أممي أم تصنيف سياسي؟

ثروت الخرباوي

مواجهة مشروع الإخوان بين الجد والهزل

ماجد حبته

الأقصى.. صلوات شيطانية!

عفاف السيد

عودة الروح

د.كريمة الحفناوى

لا للتنمر على الأشخاص ذوى الإعاقة

سارة شريف

هل حقًا يقود يائير لابيد سياسة خارجية مختلفة؟

إيهاب الملاح

الفريق الشاذلى.. سيرة قائد عسكرى فذ

صور

عمر مرموش يسجل هدف مصر الأول فى شباك ليبيا

الشوط الأول.. مباراة مصر وليبيا فى التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم

المنتخب المصرى يخوض مرانه الأخير استعدادًا لليبيا فى تصفيات كأس العالم

محطة تل أبيب

المزيد

«حماس» تحذر من تداعيات إضراب أسرى فلسطينيين فى سجون الاحتلال

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تتوجه إلى إسرائيل فى زيارة وداع

واصل أبو يوسف: إلغاء إسرائيل صلاة اليهود فى باحات الأقصى خطوة للوراء