«إديني الواجب عايز أروح».. «أحمد وحيد» صاحب أطرف واقعة في بداية الدراسة بالدقهلية (القصة الكاملة)

طفل لطيف أثار الجدل على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» فى أول يوم للدراسة وذلك أثناء جولة محافظ الدقهلية لتفقد بعض مدارس المحافظة.

وخلال تفقد المحافظ لأحد الفصول قام طفل بالبكاء له قائًلا:« إديني الواجب أنا عايز أروح» ، وبعدها تم تداول الفيديو عبر صفحات "فيسبوك".

و توصلت «الدستور» لمعلومات الخاصة وهو الطفل أحمد وحيد بالصف الأول الابتدائي فى مدرسة منية سندوب الابتدائية بمحافظة القليوبية، وقال محمد مصطفى مدير المدرسة في تصريح خاص لـ «الدستور»، تفاجئنا بموقف الطفل أمام المحافظ ولكن هذا شئ طبيعى فهو فى الصف لأول الابتدائي وهذا أول يوم له في حياته في الدراسة.

- مدير المدرسة: نعمل على احتواء الأطفال في مثل هذه المواقف

و أضاف مدير المدرسة خلال تصريحاته لـ «الدستور»، فى مثل هذه المواقف نعمل على احتواء الاطفال لنكون بديًلا للأب والأم، وهذا ما فعلته المعلمة ميرفت وهى معلمة الطفل التى قامت بإحتوائه فى هذا الموقف قائًلا :« معندناش ضرب ولو طفل بيعيط بنحتويه ولو فشلنا نقوم باستدعاء الاخصائية الاجتماعية وتبقي آخر حلولنا التواصل مع ولى الأمر حتى يأتى ويعمل على تهدئه طفله».

و أشار مدير المدرسة أنه عندما بكى الطفل، أمر جميع الطلاب بالتصفيق له ودعمه قائًلا:« لازم ندعمهم علشان يحبوا المدرسة ومنضربهمش أو نتصرف معاهم تصرف غير لائق».

وانطلق اليوم السبت أول أيام العام الدراسي الجديد 2021-2022 في 12 محافظة ، هي الفيوم وبنى سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان وشمال سيناء وكفرالشيخ والبحيرة والإسماعيلية، وعدد من المدارس المصرية اليابانية والخاصة عربى ولغات، بالإضافة للمدارس التابعة للكنيسة المصرية.

وتبدأ الدراسة غدا الأحد بمدارس القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية والشرقية والغربية والمنوفية ودمياط وبورسعيد والسويس والبحر الأحمر والوادى الجديد وجنوب سيناء ومطروح.