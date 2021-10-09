برلماني يطالب بالتوسع في إقامة معارض دولية للحرف اليدوية

قال النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن الدولة المصرية تخطو خطوات ثابتة نحو بناء الجمهورية الجديد، وذلك بفضل جهود القيادة السياسية، ففى الوقت الذى تواجه الدولة حزمة من التحديات تواصل العمل والبناء وتنفيذ خطة التنمية الشاملة، ولعل الاقتصاد القومى أهم وأبرز الملفات التي تحظى باهتمام رئيس الجمهورية.

وأضاف سلطان أن معرض تراثنا للحرف اليدوية والمنتجات التراثية، الذى افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسى، يعكس اهتمام القيادة السياسية بتوفير فرص عمل للشباب مما يساهم بقوة فى خفض معدلات البطالة، وتشجيع الشباب للإقبال على هذه الخطوة التي تفتح آفاق جديدة للحرف اليدوية التي تعد عصب المشروعات الصغيرة وبالتالى قاطرة الصناعة الوطنية، خاصة أن هذه المشروعات لا تتطلب رأس مال كبيرا وفى نفس الوقت جهاز تنمية المشروعات جاهز لتمويل أفكار الشباب وترجمتها لمشروعات على أرض الواقع.

وأكد أن الاهتمام بالحرف اليدوية والمنتجات التراثية يساهم بقوة تشجيع رواد الأعمال للاستثمار في هذه الصناعات الصغيرة، مما سيُقلل من استيراد المنتجات من الخارج، وهذا بدوره سيساهم فى توفير العمل الصعبة وفى نفس الوقت فتح أسواق خارجية لهذه المنتجات التى تتميز بها الدولة المصرية.

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة التوسع فى إقامة معارض خارجية للحرف اليدوية والمنتجات التراثية وذلك فى إطار التسويق الخارجي للمعروضات اليدوية المصرية وفتح آفاق جديدة لهذه المنتجات وتشجيع الشباب للإقبال على هذه المشروعات ومن ثم تعود هذه الخطوة بالنفع على المواطنين وعلى الاقتصاد القومي للدولة بشكل عام.

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم السبت، معرض تراثنا للحرف اليدوية والمنتجات التراثية بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، كما تفقد عددا من أجنحة المعرض.

ويعتبر معرض تراثنا أكبر حدث سنوي يتم تنظيمه في مصر، يتجمع به الحرفيين والمهرة المتخصصين في الصناعات اليدوية والتراثية، من كل محافظات الجمهورية بتنوعها الثقافي والحضاري، وذلك لعرض الآلاف من القطع الفنية المتنوعة والفريدة المستوحاة من التراث المصري العريق، من إكسسواورات وتحف ومنسوجات وديكورات ومشغولات لـ28 فن وحرفة متنوعة، بجمال ورقيّ مستوحى من التراث بشكل عصري، يناسب كل الأذواق.