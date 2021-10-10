محامى البرنس المقتول على يد زوجته وعشيقها فى مطروح يكشف تفاصيل جديدة

قال أبو اليزيد رمضان محامي البرنس هاشم المقتول علي يد زوجته وعشيقها شنقا بمطروح، خلال حديثه لـ"الدستور، إن زوجة "البرنس" وعشيقها قررا قتله بأكثر من طريقة.

وأوضح محامي البرنس، أن زوجة موكله وعشيقها وضعا عدة بدائل لقتله حيث قاموا بالبحث في محرك "جوجل" علي طريقتين للقتل الأولي هي الحقنة الهوائية والثانية هي العقاقير التي تؤدي إلي الوفاة بالسكتة القلبية، مؤكدا أن في تحقيقات النيابة العامة أفادت زوجته بأنها تناقشت مع عشيقها لقتل زوجها بالسم او الكهرباء.

وأضاف، أنه فشلت الـ4 بدائل لقتل البرنس حيث اتفقت زوجته وعشيقها علي أن يتم قتله عن طريق وضع منوم له في العصير وشنقة وفشلت المحاولة الأولي للقتل، مؤكدا أن زوجة البرنس اتفقت مع عشيقها علي تأجيل القتل إلي يوم أخر، وفي يوم الواقعة قامت باعطائة المنوم مع دواء النزلة الشعبية وبدأت عملية القتل وازهاق روح البرنس.

وأشار إلي أن زوجة البرنس وعشيقها قاموا بربط يده وقدمية بحبل ثم تم وضع فوطة مبلله بالمياة علي وجهه ثم تم شنقه بالايشارب وإخفاء أدوات الجريمة وادعت زوجته أن الوفاة طبيعية.

محامى البرنس المقتول على يد زوجته

وترجع تفاصيل الواقعة أن مستشفي مطروح العام استقبلت البرنس هاشم الذي يبلغ من العمر 26 عاما جثمان هامد نتيجة اختناق عن شنق وتم التحفظ علي الجثمان وتحويله الي الطب الشرعي لمعرفه سبب الوفاة قبل استخراج تصريح الدفن.

وكشف عمر السعيد، وكيل النائب العام لنيابات مطروح، تفاصيل حول لغز مقتل " البرنس هاشم " الذي يبلغ من العمر 26 عاما على يد زوجته وعشيقها خنقا.

وناظرت النيابة العامة برئاسة المستشار ابراهيم عبدالحليم رئيس نيابة مطروح الجزئية جثمان البرنس ومحل الواقعة، وبدأت التحقيقات مع زوجته التي أنكرت أنه ليس هناك شبهة جنائية، ولكن النيابة العامة كشفت لغز مقتل الشاب عمدا بالإضافة إلى تحريات أجهزة البحث الجنائي.

وكشفت التحقيقات أن زوجة البرنس كانت علي علاقة منذ 7 سنوات، مع شخص يعمل في "محل هواتف محمولة" وانقطعت علاقتها به قبل زواجها، وبعد زوجها بـ10 أيام تقريبا تواصلت معه مرة أخري واتفقا علي قتل زوجها "البرنس".

وفي يوم الواقعة اشترى عشيق "زوجة البرنس" منوما بعد أن وضع خطة محكمة لقتله وبعد تناول الزوج للمنوم مع دواء النزلة الشعبية التي أعطته له زوجته دون علمه، ربطت يده وقدميه بحبل لعدم المقاومة ثم صعد عشيقها الى المنزل، وخنقه بـ" فوطة مبللة بالماء"، ثم شنقه بالايشارب وتم التخلص من أدوات الجريمة.

وحسب الخطة الموضوعة قامت الزوجه بالصياح بصوت مرتفع " البرنس مات " وتم نقله إلى مستشفى مطروح العام لمحاولة إنقاذه، ولكنه لفظ انفاسه الاخيره قبل وصوله المستشفى.



وعقب توجه الزوجة إلى النيابة العامة لاستخراج تصريح الدفن، ناقشها وكيل النائب العام، فأفادت بأن الوفاة طبيعية ولم يظهر على وجهها أي تأثر بوفاة زوجها، وباستجوابها تمكنت النيابة العامة من فك اللغز، وتم صدور قرار بضبط وإحضار الزوجة وعشيقها واعترفا بالواقعة كاملة وتم تمثيلها حيث تم حبسها واحالتهم إلي محكمة الجنايات .