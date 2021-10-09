نواب سيناء: الأهالي سيظلون خلف قيادتهم السياسية في تعمير وبناء المحافظة

ثمن عدد من أعضاء مجلس النواب عن محافظة شمال سيناء، رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي وجه من خلالها الشكر لأهالي سيناء خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة الـ48 للاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، مؤكدين أن هذا الدعم يشعر به كل سيناوي، وهناك تقدير كبير للجهود الحثيثة التي تقوم بها القيادة السياسية والقوات المسلحة لتنمية وتطوير سيناء والتي أصبحت بقعة خضراء تسودها أوجه التنمية في كافة المجالات.

وقال النائب رحمي بكير، عضو مجلس النواب عن شمال سيناء، إن الرسائل التي وجهها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة للاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، وتوجيه الشكر لأهالي سيناء بعث في نفس كل سينازي بالفخر بدعم القيادة السياسية لهم، وحفظ جميل كل سيناوي ضحى بأمنه وسعادته في سبيل تقديم الدعم اللازم والمساندة الكاملة للقوات المسلحة أوقات الحروب.

ولفت بكير، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن شمال سيناء تغيرت للأفضل بفضل الطفرة الغير مسبوقة التي تحققت في وقت قياسي على يد الرئيس السيسي في كافة المجالات داخل سيناء، وتم الانفتاح على حياة جديدة قوامها البناء والتشييد والتنمية وخلق مشروعات قومية استوعبت أعداد كبيرة من العاطلين من الشباب وفتحت العديد من البيوت السيناوية.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن أهالي سيناء يفخرون بما تم على أرض الواقع وأصبح الجميع على مرئى من كافة أوجه التنمية والتعمير، وتعويضهم سنوات الحروب سواء النكسة، أو أكتوبر أو الحرب الأخيرة إلى الإرهاب التي استمرت طيلة سنوات، ولكن بفضل الجهود الحثيثة التي تقوم بها القوات المسلحة استطاعت بالتعاون مع الأهالي وتفهمهم خطورة تواجد براثن تلك الجماعات على أرضهم تم تطهير الأرض العطرة من هؤلاء الإرهابيين وأصبحت سيناء الاول على خريطة التنمية والبناء.

وأضاف عضو مجلس النواب، أنه تم تدشين عدد كبير من المشروعات القومية في عدد مختلف من المجالات كالطرق والكباري والمنظومة الصحية والتعليمية، فكل هذه المشروعات نقلت المحافظة نقلة مختلفة للأمام وأصبحت سيناء واجهة مشرفة للدولة المصرية بكل ما تحمله الكلمة من معنى.

من جهته قال النائب سليمان عطيوي، عضو مجلس النواب عن سيناء، أن الإنجازات التي حققها الرئيس السيسي على أرض الواقع في سيناء تم إنجازها في وقت قياسي، فهذه النقلة كانت تحتاج لقرنين ولكن الرئيس فعلها في غضون سنوات قصيرة، الأمر الذي يجعله شبه إعجاز للحال الذي وصلت إليه سيناء، مما يعد رد للجميل لكل سيناوي على وقوفه منذ سنوات عدة بجانب القيادة السياسية، والقوات المسلحة المصرية، وتقديم كافة أوجه المساندة سواء المعنوية أو المادية للقوات لا سيما أثناء الحروب والصراعات.

ولفت عطيوي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن سيناء أصبحت تسير على الطريق الصحيح، وأصبحت مصر من الدول المتقدمة بل اقتربت من المصاف، الأمر الذي يدعو للفخر دائما بوجود قيادة حكيمة تحت زعامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن توجيه الرئيس الشكر لأهالي سيناء، إعرابا عن تقديره واحترامه لكل فرد يعيش على أرض سيناء، مما بعث الفخر والرضا بهذا الدعم في نفس كل سيناوي، والآن يلتف كل سيناوي خلف قيادته السياسية ويقوم بمعاونة القوات المسلحة في كافة أعمالهم على أرض سيناء، من أجل الحفاظ على توفير الأمن القومي والأمان للمواطنين والقضاء على الإرهاب بصورة كاملة والعودة مرة أخرى للحياة في ظل الطفرة الغير مسبوقة في كم المشروعات القومية التي تم تدشينها خلال آخر عامين وساهمت في تغيير شكل الحياة على أرض سيناء وتحولت بقعة خضراء تنموية.