السبت 09 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

جو بايدن يهنئ الفائزين بجائزة نوبل للسلام هذا العام

جو بايدن
جو بايدن

 هنأ الرئيس الأمريكي جو بايدن، الفائزين بجائزة نوبل للسلام لهذا العام الفلبينية ماريا ريسا والروسي ديميتري موراتوف.


وقال بايدن، في بيان أصدره البيت الأبيض، إن هذين الفائزين استحقا هذا التكريم عن جدارة.


وأشار إلى أن ريسا وموراتوف، ومثل كل الصحفيين حول العالم، قاما باقتفاء الحقائق بلا خوف ولا كلل، كما عملا على التصدي لسوء استغلال السلطة وكشفا عمليات الفساد والمطالبة بالشفافية، وصمما على تأسيس إعلام مستقل والدفاع عنه ضد القوى التي تسعى إلى إسكاته، وكانا ملتزمين بالمبادئ الأساسية للصحافة الحرة وهي التي لا غنى عنها للديمقراطية الصحية.


وتابع أنهما بسبب ذلك واجها تهديدات ومضايقات وترهيبا، كما توفي بعض زملاء موراتوف جراء دفاعهم عن تلك القضايا الهامة.


وقال بايدن: "إنني أحيي لجنة نوبل لتكريم جهد ريسا وموراتوف الرائع والتركيز على الضغوط المتزايدة على الصحفيين وعلى الصحافة الحرة وعلى حرية التعبير في كافة أنحاء العالم".

 

وعلى صعيد آخر ، تعتزم إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إبطال قرارات أصدرها سلفه دونالد ترامب تقضي بتضييق مساحة ثلاث مناطق محمية، سعياً إلى التخلّص من إرث ترامب الكارثي في مجال البيئة.

 

وجاء في بيان صادر عن البيت الأبيض "من خلال إعادة مساحة هذه المعالم الوطنية الثلاثة، يكون الرئيس بايدن قد وفى بأحد تعهّداته الرئيسية متمسّكا بمبدأ قديم يقضي بحماية المتنزّهات الوطنية والمعالم وغيرها من المناطق المحمية في أمريكا للأزل ولكلّ واحد منّا".

 

وهذا القرار سيتيح لمعالم غراند ستيركايس-إسكالانته وبيرز إيرز، وكلاهما في ولاية يوتا (الغرب)، ونورثإيست كانيونز أند سيماونتس في المحيط الأطلسي قبالة ماساتشوستس، استعادة مساحاتها الأصلية.

 

وستعود مساحة غراند ستيركايس-إسكالانته إلى أكثر من 7500 كيلومتر مربع بعدما خفّضها ترامب إلى أربعة آلاف، في حين سترتفع مساحة بيرز إيرز إلى ما يزيد عن 5500 كيلومتر مربع بعدما حُصرت بـ 926 كيلومترا مربعا.

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