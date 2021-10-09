العثور على مئات المهاجرين فى شاحنات مغلقة بالمكسيك

عثرت السلطات المكسيكية على أكثر من 600 مهاجر من أمريكا الوسطى في 6 شاحنات قرب الحدود مع الولايات المتحدة.

وحسبما أفادت وكالة أنباء “ فرانس برس” الفرنسية ، كان أكثر من نصف الموجودين على متن الشاحنات من الأطفال، بينهم نحو 200 دون مرافقين، وقد جاء معظم أولئك المهاجرين من غواتيمالا، إضافة إلى آخرين من هندوراس والسلفادور ونيكاراغوا وبليز.

وكانت الشاحنات مغلقة، ما أجبر السلطات على نقلها إلى منشآت تابعة لشرطة الولاية لفتحها، وقال الصليب الأحمر إن 40 شخصا تم نقلهم بسبب إصابتهم بالجفاف وسوء التغذية، وهناك 9 مهاجرين مصابون بكورونا.

وتوقفت الشاحنات في نقطة تفتيش عسكرية مساء الخميس على طريق سريع بين سيوداد فيكتوريا ومونتيري في ولاية تاماوليباس، التي تعد طريقا شائعا لتهريب المهاجرين فهي الولاية الأقرب بالنسبة لمهاجري أمريكا الوسطى.

وقالت هيئة الأمن العام في الولاية إنه تم اعتقال 4 أشخاص.

وأوضحت السلطات أن رحلة الشاحنات ربما بدأت في ولاية بويبلا وسط البلاد وكانت تحاول الوصول إلى مونتيري، وهي مركز مهم للنقل للوصول إلى عدة نقاط على الحدود الأمريكية - المكسيكية.

وعلى صعيد آخر، أعلنت وزارة الصحة بالمكسيك تسجيل 7613 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا و514 وفاة، مما يرفع العدد الرسمي الإجمالي للإصابات في البلاد إلى ثلاثة ملايين و707234 إصابة والوفيات إلى 281121 منذ بدء الجائحة.



وقالت الحكومة في السابق إن من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للإصابات أعلى بكثير.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الستة التابعة لمنظمة الصحة العالمية.