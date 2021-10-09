السبت 09 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

استقالة مستشار شيخ الأزهر السابق من منصبه كقاضى بمجلس الدولة

شيخ الأزهر ومستشاره
شيخ الأزهر ومستشاره السابق

أصدر المستشار محمد حسام الدين، رئيس مجلس الدولة قـرار رقم 743 لسنة 2021 برفع اسم المستشار محمد محمود عبد السلام عبد اللطيف المستشار المساعد "أ" بمجلس الدولة من سجلات أعضاء مجلس الدولة،  بناءً على طلب الاستقالة المقدم منه والذي حمل رقم 4507، بتاريخ 6 أكتوبر 2021.

 

ونصت المادة الثانية من القرار على إخطار المستشار نائب رئيس مجلس الدولة، وجميع الإدارات المختصة بتنفيذ القرار.

 

يذكر أن المستشار محمد محمود عبد السلام شغل منصب المستشار القانوني السابق لشيخ الأزهر وأمين عام لجنة الأخوة الإسلامية.

 

وإليكم نص القرار ..

 

المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة المستشار محمد محمود عبد السلام شيخ الأزهر أمين عام لجنة الأخوة الإسلامية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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