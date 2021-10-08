البيت الأبيض يرفض منح ترامب امتيازا تنفيذيا ويأمر بنشر وثائق اقتحام الكابيتول

أمر البيت الأبيض، اليوم الأرشيف الوطني الأمريكي بالإفراج عن مجموعة من الوثائق الحكومية من فترة الرئيس السابق، دونالد ترامب، وإرسالها للّجنة التي تحقق في هجوم أنصار ترامب على مبنر الكابيتول (مقر الكونجرس) في 6 يناير الماضي، معتبرا أن الظروف الفريدة المرتبطة بتلك الوثائق تقتضي الكشف عن محتواها.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، في تصريحات للصحفيين، إن الإدارة الأمريكية ستدعم جهود لجنة الكونجرس في التحقيقات، مضيفة: "ضمن هذه العملية، حدّد الرئيس أن الامتياز التنفيذي الذي يحتاجه ترامب للإبقاء على سرية السجلات) ليس له ما يبرره بالنسبة لتلك المجموعة الأولى من الوثائق" التي توثق فترة الهجوم على الكابيتول، والتي قدمها الأرشيف الوطني للبيت الأبيض، حسب ما نقلت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني.

وتابعت: "هذه فقط المجموعة الأولى من الوثائق، وسنقيم مظاهم الامتياز في كل حالة على حدة، لكن الرئيس أيضا كان واضحا في أنه يعتقد أنها من الأهمية القصوى لكل من الكونجرس والشعب الأمريكي الفهم الكامل لأحداث ذلك اليوم لمنعها من الوقوع مجددا".