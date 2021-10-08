أيسلندا توقف التطعيم بلقاح مودرنا

انضمت أيسلندا إلى أقرانها في بلدان الشمال الأوروبي في وقف التطعيم بلقاح شركة الأدوية الأمريكية (مودرنا) المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد19-) وذلك بسبب مخاوف من آثاره الجانبية المحتملة ، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة.

ونقلت بلومبرج عن كبير علماء الأوبئة قوله اليوم الجمعة، إن جرعات التطعيم بلقاح مودرنا، والتي استخدمت في التحصين بالجرعة الثانية في معظم انحاء أيسلندا ، لن تستخدم حتى يتم الحصول على مزيد من المعلومات عن سلامة استخدامها .

وعلقت السويد والدنمارك وفنلندا الأسبوع الجاري التطعيم بلقاح مودرنا للشباب بسبب آثاره الجانبية المحتملة حول زيادة خطر الإصابة بالتهاب القلب .

وقالت النرويج إنه يتعين على من هم في سن 30 عاما فأقل اختيار اللقاح الذي تنتجه شركتي فايزر/بيونتك المنافستين كبديل. وأوصت دول الشمال الأوروبي الأخرى أيضا بهما كبديل ،حيث يستخدم كلا التطعيمين تقنية "الحمض النووي الريبوزي مرسال" (ماسينجر آر.إن.إيه) لتحفيز التفاعل المناعي.

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة تتصدر دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الولايات المتحدة أيضا دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد- 19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التي تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وحذرت الصحة العالمية من أن زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في العديد من دول الشرق الأوسط قد تكون لها عواقب وخيمة، إذ يفاقمها انتشار سلالة دلتا من الفيروس وقلة توافر اللقاحات المضادة له.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.