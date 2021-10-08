السبت 09 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

رئيس واحات السيليكون: نمو حجم إيرادات المناطق التكنولوجية 25 %

أكد الدكتور عادل دانش رئيس مجلس إدارة شركة واحات السيليكون التابعة لوزارة الاتصالات والمسئولة عن إدارة ملف المناطق التكنولوجية، أن الشركة حققت معدلات نمو بإيراداتها بلغت 25 % خلال العام الحالي مقارنة بإيرادات العام السابق، مشيرا إلى أن نسبة إشغالات المناطق التكنولوجية ارتفعت خلال العامين الأخيرين إلى فوق 75 %.

وتابع رئيس واحات السيليكون في تصريحات لـ«الدستور» أن إجمالي استثمارات المناطق التكنولوجية بلغت نحو 2.2 مليار جنيه ويجري حاليا بدء تشغيل منطقة السادات الكتولوجية التي تلبي احتياجات الشباب في توفير نحو 3 آلاف فرصة عمل بمحافظات المنوفية والبحيرة والجيزة، مؤكدا أن هذه المنطقة بها فرص استثمارية جيدة لجذب مزيد من الشركات التكنولوجية.

وأضاف أن المناطق التكنولوجية تجذب استثمارات كبيرة لصناعة التعهيد وخدمات الكول سنتر، وتم إنشاء مجموعة من مراكز التي تخدم الشركات في مناطق برج العرب وبني سويف وأسيوط والتي يعمل بها نحو 5 آلاف شاب حاليا.

وأكد بدء الترويج للفرص الاستثمارية في المناطق التكنولوجية خارجيا بعدة أسواق بهدف دعوة عدد من الشركات للاستثمار فيها، حيث سيخدم افتتاح عدد من الجامعات المتخصصة فكرة وجود كوادر بشرية تخدم صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في سوق العمل.

 

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