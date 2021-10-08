حصاد القوى العاملة اليوم.. تطعيم العاملين بمديرية الإسكندرية وتعيينات جديدة بمطروح

شهد حصاد وزارة القوى العاملة اليوم، عددا من الأحداث، حيث بدأت مديرية القوى العاملة بالإسكندرية بتلقي العاملين للجرعة الثانية من لقاح التطعيم ضد فيروس كورونا، والتي تستمر لمدة يومين بمقر المديرية، بالتعاون مع وزارة الصحة، وذلك للحد من انتشار الفيروس والحفاظ علي صحة العاملين.

وقال وزير القوى العاملة محمد سعفان، إن ذلك يأتي تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، والقرارات الصادرة عن اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بأن يتم التنسيق مع وزارة الصحة والسكان لحصول العاملين بالوزارات ومديرياتها على لقاح التطعيم المضاد لفيروس كورونا المستجد للحد من خطر انتشاره.

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فيما أعلن الوزير، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة مرسى مطروح بتعيين 26 شاباً من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة " كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية والذين وصل عددهم 364 طالب عمل.

وأوضح عاطف درويش مدير المديرية - فى تقريره للوزير عن إنجازات شهر أغسطس الماضي- أن المديرية قامت في مجال رعاية العمالة غير المنتظمة صحياً وإجتماعياً بصرف 87 ألف جنيه للعمالة المسجلة، كما تم صرف 125 ألفاً و587 جنيه في إطار مبادرة "عنيك في عنينا" لإجراء الكشف الطبي على العمالة بمواقع العمل داخل المحافظة.

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وتلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية المصرية بالدوحة بدولة قطر، يفيد بإعلان وزارة الداخلية القطرية تصحيح أوضاع الوافدين المخالفين لإحكام القانون رقم 21 لسنة 2021 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم؛ وذلك بتحديد فترة زمنية لتصحيح الأوضاع غير القانونية للمخالفين لاحكام القانون المشار إليه، بداية من بعد غد الأحد 10 أكتوبر حتى 31 ديسمبر 2021.

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