السبت 09 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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تقارير ومتابعات

أبرز تصريحات نجل فضل شاكر المثيرة للجدل مع تمام

فضل شاكر ونجله
فضل شاكر ونجله

تداول روّاد السوشيال ميديا عبر موقع التواصل الاجتماعي وموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "انستجرام" تصريحات نجل الفنان فضل شاكر وحديثه عن الفنان راغب علامة.

ويرصد «الدستور» أبرز هذه التصريحات محمد شاكر خلال لقائه ببرنامج مع تمام، والمعروض على قناة الجديد، في سياق السطور التالية:-

هجومه على راغب علامة 
هاجم محمد شاكر، نجل الفنان فضل شاكر، الفنان راغب علامة، حيث رفض وصفه بالسوبر ستار، قائلًا: "اتخلى عننا وعن والدي في ازمتنا الأخيرة، ومينفعش يتقال عليه سوبر ستار، ووالدي أفضل منه كثيرًا، وهو ما وقف مع والدي في بداياته مثلما صرح من قبل".


راغب علامة خائف من عودة فضل شاكر

قال الفنان محمد نجل الفنان فضل شاكر إن الفنان راغب علامة خائف من عودة فضل شاكر، قائلا: "راغب علامة قلقان من عودة فضل شاكر إلى الساحة الفنية، وغلط كتير في حقنا وما عندنا مشكلة نتصالح معه، بس الأهم هو يتصالح مع نفسه، وأغنية اللي باعنا تليق عليه".

أغلب عائلتي شيعة

قال الفنان محمد نجل الفنان فضل شاكر، إن أغلب العائلة لديهم تنتمي إلى الشيعة قائلًا: "أغلب عائلتي شيعة وفضل شاكر يحبهم".

حسيت باليتم في بلدي

قال محمد شاكر: "حسيت بلدي مش عايزاني وشعرت باليتم، انسرق بيتنا لمدة 3 أيام وحرقوا، ومعروف مين سرقوا، ومحدش اتحرك من البلد".

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