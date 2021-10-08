في عيد ميلادها.. مصممون أزياء خلف فساتين شيرين عبد الوهاب

يصادف اليوم عيد ميلاد الفنانة شيرين عبد الوهاب التي تعد واحدة من أكثر النجمات أناقة على الإطلاق في جيلها بتصميمات الأزياء الرائعة التي تفاجئنا بها.

وتفضل الفنانة المكياج البسيط الخفيف وشوهدت العديد من المرات بأحمر شفاه لامع ولكنه اختيار قليل مقارنة مع باقي اختياراتها.

شيرين عبد الوهاب

تركز شيرين عبد الوهاب على فساتين السهرة المصنوعة من الترتر والتول والدانتيل بشكل خاص ومن أبرز مصممون الأزياء الخاصة بها هم مرمر حليم وزهير مراد ونيكولان جبران.

شيرين عبد الوهاب

مرمر حليم

كانت شيرين عبد الوهاب هي أول الفنانات التي ارتدت لمصممة الأزياء مرمر حليم وفي تصريح لوسائل الإعلام قالت الأخيرة: “وهفضّل أقولها لآخر يوم في عمري، لم تهتمّ شيرين بكوني مصمّمة جديدة أم لا، بل نظرت إلى فكر جديد يقدَّم في عالم الموضة ورغبت في ارتداء تصميم مختلف”.

شيرين عبد الوهاب

نيكولان جبران

كما ارتدت شيرين كذلك من تصميم المصمم اللبناني نيكولان جبران، وكان أبرز إنجاز في مسيرته مشاركته في برنامج استديو الفن ونال المركز الثاني، وقد قرر السفر الى دبي في عام 1999 للإنطلاق في مسيرته المهنية، وسرعان ما أنشأ عام 2000 دار أزياء خاص به تحت اسم " نيكولا فاشون".



شيرين عبد الوهاب





تتسم تصميماته بالجرأة وتطريزاته بالتعقد والنقوش والرسومات الضخمة، وينتهج منهج الإطلالات الغجرية في تصاميمه.

أطلق نيكولا جبران عدة مجموعات ان أهمها مجموعة شتاء 2013 التي لاقت رواجاً كبيراً وخاصة من قبل النجمات العربيات.

واستطاع أن يكون صداقات مع النجوم الذين صمم لهم وعلي رأسهم شيرين عبد الوهاب وأصالة نصري.

شيرين عبد الوهاب

المصمم اللبناني العالمي زهير مراد

يعد من المصممين الكبار عالميا في مجال الأزياء واسمه ينافس كبار المصممين العالميين مثل فالنتينو وجورجو أرماني، وقام بتصميم العديد من الفساتين لشيرين.

شيرين عبد الوهاب



تشكيلة من أزياء شيرين عبد الوهاب

شيرين عبد الوهاب

شيرين عبد الوهاب

شيرين عبد الوهاب