الجمعة 08 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

تستقبله مصر خلال أيام.. ما لا تعرفه عن لقاح موديرنا

لقاح موديرنا
لقاح موديرنا

وافقت منظمة الصحة العالمية على منح الترخيص الطارئ للقاح موديرنا لفيروس كورونا، حيث يمثل خامس لقاح توافق عليه المنظمة للوقاية من فيروس كورونا، وكشف الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان عن بدء مصر استقبال 5 ملايين جرعة من لقاح موديرنا على دفعات على أن يتم توفيره في 1100 مركز للقاح بالجمهورية.

وأكد أن هناك تطعيمات متوفرة للمسافرين والمصريين والأجانب، وفي تلك السياق ترصد "الدستور" أبرز التفاصيل عن لقاح موديرنا.

أبرز المعلومات عن لقاح موديرنا الذى سوف يصل مصر خلال أيام

1- لقاح موديرنا ‏ ويرمز إليه باسم: mRNA-1273، هو لقاح ضد مرض فيروس كورونا، وهو مخصص للإعطاء عن طريق الحقن العضلي.

2- كشفت دراسة جديدة أجراها مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكية "CDC"، عن أن لقاح موديرنا أكثر فاعلية قليلاً من لقاح فايزر في الوقاية من دخول المستشفى عند الإصابة بكورونا، ويأتي لقاح جونسون آند جونسون في المركز الثالث، لكنه لا يزال يوفر حماية بنسبة 71٪، وقال العلماء أن لقاح فايزر قدم حماية بنسبة 88٪ ضد دخول المستشفى عند الإصابة بالفيروس التاجى، وكان لقاح موديرنا فعالاً بنسبة 93٪.

3- أظهر لقاح موديرنا نجاحه في الحماية من كوفيد-19 بنسبة 92% تقريباً، ابتداء من اليوم 14 بعد تلقي الجرعة الأولى.

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4- استنادًا إلى أدلة من التجارب السريرية، كان لقاح موديرنا فعالًا بنسبة 94.1% في منع الإصابة بفيروس كورونا لدى الأشخاص الذين تلقوا جرعتين ولم يكن لديهم دليل على إصابتهم سابقًا.

5- تم السماح بترخيص الاستخدام في حالات الطوارئ بتوزيع لقاح موديرنا في الولايات المتحدة لاستخدامه في الأفراد الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا أو أكثر وذلك وفقا لموقع" FDA".

6- يتم إعطاء اللقاح عن طريق حقنة (0.5 مل) في عضلة الذراع، لكي يعمل اللقاح بشكل أفضل، يجب أن تحصل على جرعتين: جرعة واحدة ثم جرعة ثانية بفارق شهر واحد ويتم تتطور المناعة بمرور الوقت، يستغرق تطوير حماية كبيرة ضد كورونا حوالي أسبوعين، لأكبر قدر من الحماية، سوف تحتاج إلى الجرعة الثانية.

موديرنا فيروس كورونا لقاح موديرنا منظمة الصحة العالمية معلومات عن لقاح موديرنا وزارة الصحة والسكان

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