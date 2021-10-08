الأطباء يدلون بأصواتهم في انتخابات التجديد النصفي ببورسعيد

تشهد انتخابات التجديد النصفي ببورسعيد، إقبالاً متوسطاً من الأطباء، وذلك منذ فتح اللجان في الساعات الأولي من صباح اليوم، والتي تغلق أبوابها في الخامسة مساءاً.

بلغت عدد الأصوات المشاركة في العملية الإنتخابية ما يقرب من 300 صوتاً، من إجمالي 1000 صوت، ومن المتوقع أن يتزايد الاقبال خلال الساعات القادمة خاصة مع إنكسار حرارة الجو.

وأكد الدكتور مصطفي السعيد نقيب أطباء بورسعيد، أنه يتنافس على مقعدي مجلس إدارة النقابة الفرعية ببورسعيد أكثر من 15 سنة 3 مرشحين وهم «أيمن الجندي، وشريف شعبان، والسيد العربي مرسي الخولي» ، ويتنافس على مقعدي أقل من 15 سنة 3 مرشحين وهم « أحمد مختار، وشريف محمد شرباص، ومحمود مهران» .

وأشارإلى أن الانتخابات تشهد حالة من التأخي والحب، مشيراً إلي أن الجميع يؤمن بأن العمل العام يهدف دائماً لخدمة جموع الأطباء، وكذلك خدمة المواطن المصري.

وأشار الدكتور السيد العربي أحد المرشحين، أن هناك علاقة طيبة تجمع بين الأطباء المرشحين، وأن الجميع يهدف لخدمة الاطباء والمجتمع، مؤكداً أن العملية الانتخابية تسير بشكل منتظم، وسط إشراف قضائي، ومؤكداً كذلك على حرص الأطباء على المشاركة.

محافظ بورسعيد : الانتهاء من إنشاء موقف انتظار سيارات الأجرة لاستيعاب وتنظيم الحركة المرورية أمام الميناء البرى الجديد

وفي شأن آخر أعلن اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد ، اليوم الجمعة، عن الانتهاء من إنشاء موقف انتظار سيارات الأجرة لاستيعاب وتنظيم الحركة المرورية أمام الميناء البرى الجديد وذلك بالتنسيق مع مديرية الطرق والنقل بالمحافظة ، بعد أن تم الانتهاء من أعمال دهان البردورات وتركيب المظلات لموقف السيارات لاستيعاب وتنظيم الحركة المرورية أمام مجمع المواقف الجديد ( الميناء البري) بشارع المشير طنطاوي (البترول) سابقا بحي الضواحي.

وأكد " المحافظ " أن إنشاء موقف انتظار سيارات الأجرة يأتى فى إطار التيسير على المواطنين ومنع الاختناقات المرورية أمام الميناء البري، ويعمل على توفير كافة سبل الراحة أمام حركة دخول وخروج المواطنين من والى الميناء وتيسير الوصول والمغادرة منه وإليه .