الجمعة 08 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

عالم

جورباتشوف ليس مصابًا.. كورونا يعزل آخر رئيس للاتحاد السوفيتى

ميخائيل جورباتشوف
ميخائيل جورباتشوف

 أكدت مؤسسة "صندوق جورباتشوف" أن الرئيس الأخير للاتحاد السوفيتي ميخائيل جورباتشوف دخل العزل الصحي بسبب فيروس كورونا، مشيرة إلى أنه ليس مصابا بالفيروس.

وقال المتحدث باسم "صندوق جورباتشوف"، بافيل بالاجتشينكو، لوكالة "نوفوستي" الروسية: "جورباتشوف في العزل الصحي بسبب الوضع المتعلق بفيروس كورونا بناء على توصيات الأطباء، ولكنه ليس مريضا".

وأضاف:" أن العزل الصحي لجورباتشوف يستمر أكثر من شهر، دون أن يحدد مكان وجود الزعيم السوفيتي السابق"، لافتا إلى أن المكتب الصحفي لـ "صندوق جورباتشوف" على اتصال دائم به.

ويبلغ جورباتشوف من العمر 90 عاما، وكان أول وآخر رئيس للاتحاد السوفيتي السابق.

وعلى صعيد آخر، سجلت روسيا 936 حالة وفاة مرتبطة بفيروس كورونا، اليوم الجمعة، في أكبر حصيلة وفيات يومية يتم تسجيلها في روسيا منذ بدء الجائحة.

وقال فريق العمل الحكومي المكلف بالتصدي لفيروس كورونا أيضا إنه سجل 27246 إصابة جديدة خلال الأربع وعشرين ساعة، بانخفاض طفيف عن 27550 حالة في اليوم السابق.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

قالت منظمة الصحة العالمية إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات "كوفيد-19" في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، وإندونيسيا، والمكسيك، وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

أعراض الإصابة بكورونا

تتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة. 

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وصدمات إنتانية، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

لاتحاد السوفيتي العزل الصحي فيروس كورونا كورونا صندوق جورباتشوف

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وائل لطفي

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