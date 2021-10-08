تحذيرات بريطانية من الإنفلونزا الموسمية: قد تقتل 60 ألف شخص

طالب مسئولو الصحة البريطانية بضرورة الحصول على اللقاحات والتطعيمات اللازمة في أسرع وقت ممكن، وسط تحذيرات من أن ما تصل وفيات الإنفلونزا إلى أكثر من 60 ألف شخص هذا الشتاء، وفقا لما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأكدت الصحيفة أن الخبراء يخشون من الزيادة الهائلة في الحالات المصابة بالإنفلونزا الموسمية لأن إجراءات التباعد الاجتماعي أبقت العدوى منخفضة العام الماضي، ما قلل من مناعة السكان.

وتابعت أن الحكومة أطلقت أكبر برنامج إنفلونزا في تاريخ هيئة الخدمات الصحية الوطنية في بريطانيا "NHS"، لأكثر من 35 مليون شخص في إنجلترا مؤهلين للحصول على لقاح مجاني.

كما يتم إطلاق لقاحات كورونا المعززة، حيث تم إعطاء حوالي 1.7 مليون شخص هذه الجرعات الثالثة حتى الآن، وحوالي 28 مليون شخص في إنجلترا مؤهلون.

من جهته، كان قد دعا وزير الصحة البريطاني، ساجد جاويد، المواطنين إلى حماية أنفسهم من كلا الفيروسين سواء كورونا أو الإنفلونزا، بعد أن توقع الخبراء أن ارتفاع معدلات الإصابة قد يدفع الخدمات الصحية إلى نقطة الانهيار.

وأكدت الصحيفة أن ذلك يأتي في الوقت الذي يؤدي فيه الطقس البارد، إلى زيادة التواصل الاجتماعي في داخل المنازل والحانات، ما يسهل انتشار الفيروسات.

وتابعت أنه في بعض المناطق، قد يتم تقديم لقاح كورونا في ذراع واحدة ولقاح الإنفلونزا في الذراع الأخرى، على الرغم من أن هذا لن يكون متاحًا في كل مكان.

وقال وزير الصحة البريطاني إنه لا ينبغي للناس تأجيل أي من التطعيمات عند دعوتهم للحصول عليها، سواء في مناسبات منفصلة أو في نفس الوقت.

وأضاف: "يعد برنامج لقاح كورونا مثالًا رائعًا على مدى نجاح برامج التطعيم، حيث تم إنقاذ حوالي 130 ألف شخص".