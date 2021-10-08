الجمعة 08 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

5 عروض مسرحية في اليوم الأخير من «القومي للمسرح»

القومي للمسرح
القومي للمسرح

يشهد اليوم الحادى عشر والأخير من فعاليات المهرجان القومي للمسرح المصري، في دورته الرابعة عشرة دورة “الكاتب المسرحي المصري”، برئاسة الفنان القدير يوسف إسماعيل، والتي تستمر فعالياتها حتى 9 أكتوبر الحالي، تقديم 5 عروض مسرحية.

ويقدم خلال اليوم 5 عروض مختلفة، تبدأ فى السادسة مساء على مسرح العرائس بتقديم العرض المسرحي "مسيرة في الغابة" إنتاج فرق المسرح المستقل، تأليف لي بلسنج، من إعداد وإخراج فادي أحمد، وفى التوقيت نفسه يعرض على مسرح مركز الإبداع الفنى، العرض المسرحى "لا حقيقة عند بوابة راشومون" إنتاج مركز الإبداع الفنى، دراماتورج وإخراج كريم شهدي.

وعلى مسرح السلام يعرض فى الثامنة مساء العرض المسرحى "قاع" من إنتاج فرقة مسرح الإسكندرية بالبيت الفني للمسرح، تأليف محمود محسن، إخراج محمد مرسى، وعلى مسرح الجمهورية.

وفى العاشرة مساء، يعرض على قاعة صلاح جاهين بمسرح البالون، العرض المسرحي "كهف رام" إنتاج البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، تأليف وإخراج حسن سعد، وفى التوقيت نفسه يعرض على المركز الثقافى بالجيزة، العرض المسرحى "النداهة" إنتاج مركز الجيزة الثقافي، تأليف محمد عبد المولى، إخراج ريهام عبد الرازق.

 

لقومي للمسرح اعضاء اللجنة العليا للمهرجان القومى للمسرح الدورة الرابعة عشر مهرجان القومى للمسرح الدورة 14 للمهرجان القومى للمسرح المصرى الفرق القومية للمسرح

رئيس التحرير

وائل لطفي

السادات.. الرئيس الذى استشهد مرتين

الأكثر قراءة

مصدر بـ«التعليم» يوضح تفاصيل انتهاء اليوم الدراسي 11 صباحًا

مواعيد حضور وانصراف الطلاب 2022 في العام الدراسي الجديد

جامعة الأزهر تلغى «الكتاب الورقى»: التعامل رقمى فقط

أمطار خفيفة ورياح.. «الأرصاد»: ارتفاع الحرارة درجتين فى الـ72 ساعة المقبل

استعلم| لينك نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية برقم الجلوس والرقم السري المرحلة الثالثة 2021

موعد نتيجة تقليل الاغتراب 2021.. وخطوات الاستعلام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسماء محفوظ

عزيزى الزوج

د. محمد عفيفي

السينما وحرب أكتوبر «-1 2»

محمد نجم

حلم نقل الكهرباء المصرية إلى العالم يقترب من التحقق

أميرة ملش

أميرة ملش تكتب: شعب الله المحتار

ماجد حبته

ألمانيا.. ضربة موجعة للإرهاب

حسام علوان

شهادة شادى عبدالسلام عن حرب أكتوبر

مدحت بشاى

الكنيسة القبطية مجد مصرى قديم

عبد الرحيم طايع

إدمان الشَّكوى!

صور

المنتخب المصرى يخوض مرانه الأخير استعدادًا لليبيا فى تصفيات كأس العالم

المنتخب يتدرب مرتين في اليوم الثاني بمعسكر برج العرب

مراحل تصنيع اللقاح فى مصنع فاكسيرا

محطة تل أبيب

المزيد

قوات الاحتلال تعتقل 3 فلسطينيين فى جنين والخليل

فلسطين تبعث رسائل لمسئولين أمميين حول انتهاك إسرائيل للوضع التاريخى والقانونى فى القدس

صحيفة سعودية: قرار صلاة اليهود في الأقصى ينذر بحرب دينية