الجمعة 08 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

لجنة تفتيش تكتشف «تزويغ» 64 موظفا في بني سويف

جانب من الحدث
جانب من الحدث

شدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف  على  استمرار المتابعة والرقابة الميدانية لمنظومة العمل التنفيذي  داخل المنشآت الخدمية ، لضمان انتظام الخدمات وتقديمها بالمستوى المطلوب ، مع ضرورة  إعداد تقرير مفصل عن نتائج  تلك الحملات ، لتقييم نتائجها ونجاحها في مجال تحسين مستوى الأداء التنفيذي ، حيث أن الهدف الأساسي من تلك الحملات هو الدفع بجهود الدولة لتحسين مستوى الخدمات

جاء ذلك خلال مناقشته للتقارير الميدانية لإدارة العامة للمتابعة والتي تضمنت بعض جهود الإدارة في تنفيذ تكليفات محافظ بني سويف ، حيث  تم تنفيذ حملة متابعة على 4 مجالس قروية بمراكز الواسطى ، وبني سويف ، واهناسيا ، والفشن

حيث تمت مراجعة الوحدات المحلية القروية في مجالات النظافة ، ورفع الإشغالات المخالفة ، وتطهير الترع ، وموقف المشروعات الخدمية الجاري تنفيذها ، ولقاءات المواطنين والتعامل الفعال مع شكواهم ومشاكلهم ، وتم التفتيش على سجلات حضور وانصراف الموظفين بالوحدات القروية الأربعة  ، لاسيما وأنه تبين من واقع سجلات الوحدات المحلية القروية رصد 40 حالة غياب و 24 حالة ترك عمل  و 298 محضر إشغالات و 963 محضر بيئة.

وفيما يتعلق بالإجراءات المنفذة حيال بعض المخالفات ، حيث تم  إحالة 14 موظفا من القائمين خطوط السير بالوحدة الصحية بقرية  ابشنا على تكليف الوحدات القروية  باستيفاء حالات الغياب دون سند قانوني لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها  ، بجاتب التكليف بإخطار الجهات الخدمية المختصة  لسرعة إصلاح بعض المرافق التي تم رصد بها مشكلات من تقارير الوحدات المحلية

وتم تكليف اوحدات المحلية التواصل مع الجهات المختصة وذلك بعد قيام الإدارات المختصة بديوان عام المحافظة بتوجيه إخطارات بشأن  أعمدة الإنارة المائلة ، حفاظا على سلامة المواطنين ، فضلا عن تكليف مسئولي الإشغالات والبيئة بالمرور الميداني واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين فيما يتعلق بالإشغالات غير القانونية وتراكمات القمامة  ببعض المناطق ، وإعداد تقرير مصور يتضمن الوضع قبل والوضع بعد تنفيذ التوجيهات

بني سويف محافظة مشروعات المواطنين الإشغالات لقاءات المواطنين

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