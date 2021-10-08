الجمعة 08 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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مصر

«الصحة» تطلق «معًا نطمئن» في الإسكندرية وقنا والدقهلية اليوم

حملة معًا نطمئن..
حملة "معًا نطمئن.. سجل الآن"

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن إطلاق حملة "معًا نطمئن.. سجل الآن"، اليوم الجمعة، في محافظات "الإسكندرية، قنا، الدقهلية"، لتشجيع المواطنين على التسجيل وسرعة تلقي لقاح كورونا في نفس اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للتوعية والتواصل المجتمعي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الحملة تنتقل لباقي محافظات الجمهورية تباعًا، وتستمر لمدة شهر، من الساعة العاشرة صباحًا حتى العاشرة مساءً، لافتًا إلى تخصيص 3 أتوبيسات مكشوفة و6 سيارات مجهزة تجوب المحافظات، وتضم 30 فريقًا من التواصل المجتمعي بوزارة الصحة.

وأضاف مجاهد أن فرق التواصل المجتمعي تم تدريبها على أعلى مستوى، وترتدي زيًا مخصصًا، ومزودة بأجهزة "تابلت" لتسجيل بيانات المواطنين على الموقع الإلكتروني لتلقي اللقاح، والرد على جميع استفساراتهم وتساؤلاتهم حول اللقاحات، مؤكدًا أن المواطنين الذين سجلوا على الموقع سابقًا ولم تصلهم رسالة نصية يمكنهم التوجه إلى الحملة؛ للحصول على رسالة فورية بموعد تلقي اللقاح.

ولفت إلى أن الحملة  تجوب مختلف الأماكن العامة والميادين وأماكن التجمعات ومواقف المواصلات العامة ومحطات المترو والقطارات، مضيفًا أنه تم تخصيص 26 مركز شباب وتجهيزها بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية لتلقي المواطنين اللقاح في نفس اليوم فور التسجيل بالحملة، فضلاً عن تجهيز مراكز شباب بجميع المحافظات التي تجوبها الحملة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، وذلك لمنع التزاحم بمراكز تلقي اللقاح.

وأكد أن الحملة تستهدف تغيير اتجاهات المواطنين المترددين في الحصول على اللقاحات، وحثهم على تبني سلوكيات إيجابية بالإقبال على التطعيم، كما يتم توزيع هدايا عينية على المواطنين تحمل شعارات مبادرة "100 مليون صحة".

وناشد مجاهد المواطنين أهمية التردد على حملة "معًا نطمئن.. سجل الآن" لتسجيل بياناتهم وسرعة تلقي اللقاح في نفس اليوم، أو التسجيل من خلال الرابط التالي https://www.egcovac.mohp.gov.eg للحصول على اللقاح.

الصحة حملة مع ا نطمئن سجل الآن الإسكندرية الدقهلية قنا تشجيع المواطنين لقاح كورونا

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